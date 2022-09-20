القوي الأمين

آراء

المؤمنُ قويٌّ في إيمانه وطاعته، وقويٌّ في مواجهة هواه، وقويٌّ في عمله الصالح، يُقيمُ دِينَ الله على الأرض.

تبرزُ قوةُ المؤمن في دينه، فعن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّ الله -عزّوجلّ- ليُبغِضُ المؤمن الضعيفَ الذي لا دين له. فقيل له: وما المؤمن الذي لا دين له؟ قال: الذي لا يَنهَى عن المُنْكَرِ». أنت قويٌّ عندما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإن لم تفعل فأنت ضعيف، لأنّك ترى المنكر أمامك ولا تنكره بأحد خيارات الإنكار، ففي الحديث: «مَن رأى منك منكراً فليغيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعفُ الإيمان». فالقوة في الطاعة، يساعدكم عليها علوّ الدين الإسلامي، يقول تعالى: (وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (آل عمران/ 139). علينا أن نستفيد من هذه القوة، ولا نقع في الوهن، يقول تعالى: (وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ) (الحج/ 78). جاهدوا واعملوا بكلّ عزم، وضحوا في سبيل الله تعالى، وارفعوا راية الإسلام، ليجتبيكم ربّ العالمين. استخدم إيمانك بقوة، واستخدم إمكاناتك وطاقاتك لمصلحة الإيمان. أعطاك الله تعالى ذكاء فاستخدمه في طاعة الله تعالى، وأعطاك جسداً فاستخدمه في طاعة الله، وأعطاك قدرة على المحاورة والنقاش فاستخدمها في إقناع وجذب الناس إلى طاعة الله تعالى، وأعطاك وجهاً حسناً فاستخدمه ببشاشة لتنمية صِلاتك مع أقاربك وأصحابك. واعلم أنّ درجة المؤمن القوي أفضل من درجة المؤمن الضعيف، لأنّ المؤمن القوي يعطي أكثر، ففي الحديث الشريف: «المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى الله -عزّوجلّ- من المؤمن الضعيف، وفي كلّ خير»، فالمجاهد في سبيل الله الذي يُقاتل الأعداء ويدافع عن الأرض ويُحرر الكرامة والعزة أفضل ممن يكتفي بصلاته وصيامه، وله الدرجات العليا عند الله تعالى. أين مجال استخدام القوة؟ يقول لقمان الحكيم: «إذا دعتك القدرة إلى ظلم الناس فاذكر قدرة الله عليك»، لا تظلم الناس وتذكّر بأنّ الله تعالى قادر على معاقبتك، وأنت مسؤول عن أعمالك.

والقوي مَن ضبط نفسه عند الغضب، ولم يتّبع هواه في الظلم والانتقام، فعن أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام): «قوة الحلم عند الغضب أفضل من القوة على الانتقام». عندما يغضب الإنسان ويفقد توازنه، ويخضع لسيطرة الشيطان ووسوساته، ويستخدم يده فيضرب أو يجرح أو يقتل، فهو في قمة الضعف أمام المشاكل، وليست تصرفاته من القوة المحمودة في شيء.

والقوي من حفظ الأمانة وابتعد عن الخيانة، وقد ورد في الحديث عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): «ليس منا من خان الأمانة»، فالنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) يخرج الخائن عن المجتمع الإسلاميّ. وفي الحديث عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): «المكر والخديعة والخيانة في النّار»، وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم): «الخيانة غدر»، وفي حديث آخر: «إيّاك والخيانة، فإنّها شرّ معصية، وإن الخائن لمعذَّب في النّار على خيانته»، وفي حديث آخر: «رأس النّفاق الخيانة». وعن الإمام عليّ (عليه السلام): «الخيانة دليل على قلّة الورع وعدم الدّيانة»، وعنه (عليه السلام): «شرّ الناس من لا يعتقد الأمانة ولا يجتنب الخيانة». هناك بعض النّاس يبرّر الخيانة، باعتبار أنّ فلاناً خانه، ففي الحديث عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تخن من خانك فتكون مثله»، وعن الإمام عليّ (عليه السلام): «لا تخن من ائتمنك وإن خانك، ولا تشن عدوّك وإن شانك»، وعن أحد أصحاب الإمام الصّادق (عليه السلام) يقول: سألت أبا عبد الله الصّادق (عليه السلام) عن رجل وقع لي عنده مال وكابرني عليه وحلف، ثم وقع له عندي مال، فآخذه مكان مالي وأجحده؟ قال (عليه السلام): «إن خانك فلا تخنه، فلا تدخل في ما عبته عليه». وعن الإمام الجواد (عليه السلام): «كفى بالمرء خيانةً، أن يكون أميناً للخونة»، وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أمَّا علامة الخائن فأربعة: عصيان الرحمن، وأذى الجيران، وبغض الأقران، والقرب إلى الطغيان».

القوة في الدين تُبرِزُ عظمة أحكام الشريعة المقدسة وتوجيهاتها لاستثمار القوة في محلها الصحيح، فإذا كنت قوياً في دينك فأنت مجاهد في سبيل الله، وتستخدم قوتك في محلها الصحيح، فلا تظلم ولا تعتدي، وأنتَ صابرٌ تكظمُ الغيظ، ولا تعمل إلّا بما أمر الله تعالى به، وتتنازل برّاً وإحساناً...

لا بدّ لنا أن نكون الأمناء، لأنّ الله تعالى لا يحبّ من كان خوّاناً أثيماً، فعلينا أن نكون الأقوياء الأمناء حتى نقف أمام الله، فيعطينا ثواب الإنسان الذي عاش الأمانة مع ربّه ومع رسوله ومع النّاس كافّة.

