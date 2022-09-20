الترابط والتآخي سمة خليجية

آراء

تترابط الدول المطلة على الخليج بشكل أعمق عن باقي الدول العربية، بشكل تشعر معه بالخطوات التي يتم اتخاذها على مختلف الأصعدة بأنك أمام جسد واحد، إذا مرض عضو منه فإن جميع الأعضاء تؤازره بشكل يدعو شعوب تلك البلدان الى الفخر، وهذا ليس بالغريب، فمثلما يقول الشعب الأميركي في نهاية اليوم جميع شعوب الخليج ينتمون لبعضهم البعض بشكل أو آخر.

ويمكنك أن ترى هذا بشكل جلي وواضح في كثير من الشؤون، فعلى سبيل المثال يمكنك أن ترى المؤازرة التي حصلت من الجانب السعودي مع الكويتي أثناء غزو العراق لأراضيها، كما يمكنك أن تراه مرة أخرى أيضاً من جانب حكومة المملكة العربية السعودية مع الكويت، بعد حادثة الجهرة عام 2009 عندما أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله-، أوامره بنقل المصابين في هذا الحادث، وجلب طاقم طبي ألماني مخصص للتعامل مع إصابات الحروق من أجل أن يتلقوا العلاج اللازم.

ويمكنك أن ترى هذا التعاون على المستوى الإنساني، والذي يوضح لك كم الحب الجم الذي يكنه كل مواطن من مواطني دول الخليج لبعضهم البعض، والاحترام المتبادل بين البلدان حكومة وشعباً، ولكن يمكنك أن تقول بأن هذا أمر إنساني ولكن كما ذكرت هذا الشأن تجده على مختلف الأصعدة.

فعلى أرض الواقع يتم اتخاذ إجراءات جادة، تهدف إلى تحسين الحالة المعيشية للمواطنين من قبل مجلس التعاون الخليجي، والذي يتم فيه مناقشة كل الأمور تجارياً واقتصادياً، وأمنياً، وهناك كذلك تعاون إقليمي واستراتيجي مهم، وتوفيق وتيسير السياسات الخارجية بين دول الخليج بعضها البعض، إضافة للتعاون في الفن والثقافة، والتعاون في الملف العسكري والحرب ضد الإرهاب.

وببحث بسيط تستطيع إيجاد ملف متكامل عن إنجازات مجلس التعاون الخليجي، حتى إنهم بدأوا يتحدثون في شؤون ليست من شؤونهم الخاصة خارجياً، ولكنها تعد بمثابة أساس أمن واستقرار تلك البلاد مثل بدء العمل في ملف الأمن المائي لدول مثل مصر والسودان، واعتباره قضية أمن قومي، وخاصة مع التعنت الموجود من قبل الحكومة الإثيوبية، ورأت دول الخليج وجوب تدخلها فإضافة لكون هذه الدول لديها علاقات طيبة وقديمة مع الدول الخليجية، ولكن كما ذكرنا بسهولة بالفعل بنظرة ثاقبة مستقبلية تستطيع أن تعرف أن لهذا الملف اعتبارات واتصالا وثيقا بالأمن القومي الخليجي.

فيمكنك أن تتعرف على الإنجازات التجارية في قرار مثل القرار الذي تم اتخاذه عام 1987م، عندما بدأت دول المجلس بالسماح لمواطني الدول الدول الأعضاء بمزاولة تجارة التجزئة والجملة في أي دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي، مع التعامل معهم بالمساواة مع مواطنين وتجار تلك الدول نفسها، أو قرار المساواة التامة في معاملة مواطني دول المجلس بين البلدان الأعضاء فيما يخص تداول الأسهم، وكذلك في مجال إنشاء وتأسيس الشركات، وإزالة كافة القيود التي يمكنها الحد من هذا التعاون الاقتصادي.

في الختام يمكننا ان نجلس ونسرد الكثير من مواقف سياسية، إنسانية، اقتصادية، اجتماعية أو أمنية وعسكرية، ولا داعي أن ننسى التعاون العسكري الذي تم بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مكافحة الإرهاب، وخلال حرب الدولتين مع الحوثيين الذين شكلوا تهديداً واضحاً للأمن القومي السعودي والإماراتي.

هذا التعاون مثلما أرى فإن أصله من الرحم والبيئة، يوجد ترابط وجداني بين شعوب دول الخليج بشكل لا أحد يتصوره، وبشكل لا أحد يمكن نكرانه أو حتى يمكن أن يتسبب في فك هذا الترابط والتكاتف ونتمنى أن تدوم هذه المحبة وهذا التآخي لأبد الآبدين.

