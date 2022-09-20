لماذا نتقاتل فكرياً

آراء

يتمخض الصواب من مقارعة الفكرة بالفكرة.

إن الأفكار والآراء ووجهات النظر قد تفسد للود قضية حين يكون المتحاورون منحازين بشكل عنيف لقناعاتهم المكتسبة مجتمعياً أو بالوراثة دون الفحص أو التثبت معتقدا صاحبها أنه امتلك الحقيقة اليقينية في الحين أن الحقيقة هي خطأ يصحح باستمرار كما قال باشلار، الآراء والقناعات لا تبنى بالسماع أو الروايات المتناقلة أو المعنعنة بل تبنى بالفحص والاختبار والعلم ولا يكفي علم اليقين للتأكد ولا عين اليقين بل لحق اليقين الذي هو تجربة وشعور وتأكد من المعطيات من خلال فحص المخرجات.

البعض في حواره والنقاش معه يكون كمن يدخل ساحة الوغى بكل أسلحته كي ينتصر فيها حياة أو موت لذلك تجده يخاصم ويفجر في الخصومة ويراوغ ويخدع ويدخل في الحيلة المغالطاتية كي يحقق وهماً بالنصر لقناعاته المتوهمة فيبدأ بالسباب والشتائم والقذع في شخص المحاور بعيدا عن الفكرة أو مستخدما حيلة التسقيط للشخص الند كي تسقط الفكرة فيستخدم بعض التعود كغير متخصص.

جاهل.

هذا سؤال لا يسأل.

شيطنة المصطلحات.

…..الخ

كي لا يجيب عن الأسئلة التي يعرف أنها مأزق وأن الاجابة عنها يوردي اعتراضه ارضا، لكنه عوضا عن الحوار الهادئ الرصين والذي كان من المتوجب أن يقول «حجتك ناهضة ومقنعة» يبدأ في مقاومة التغيير التي حدثت لاعداداته في انكشاف حقائق جديدة تغير من قناعاته فيحرج العقل المتأزم من الاعتراف بالخطأ لذلك يلجأ إلى التشويش وصولاً إلى الفوضى الفكرية ثم إلى الهبوط في مستوى الحوار تماما إلى منطقة الإسفاف والعناد والمكابرة.

البعض هكذا في معارك الأفكار يعتبرها قتالا من أجل حياة أو موت مع أنها بسيطة جدا بل أبسط من ذلك بمسافة كبيرة جدا فهي قناعات مبنية على الأدلة العقلية والعلمية ليس إلا.

إن العلوم والابتكار والانتاج لا يبنى على موروثات إطلاقا وقد أثبت ذلك عبر الزمن كما لا يبنى على أفكار الموتى في زمن مضى وظروف انقضت وأسلوب حياة قضى، بل يبنى على حاجات أنية وظروف حاضرة ومستقبلية وأفكار أحياء لزمن لم يأت بعد، تتطور الأمم هكذا وتنتج وتتقدم، إن العيش ضمن محددات أناس مضوا قبل قرون لا يمكن أن يبني مستقبلا ولا ينتج حاجات الناس المتغيرة، كما لا يمكن أن نتعامل مع الكون جمادا وأحياء إلا من خلال حاجتنا الأنية وليس بحاجات من سبقونا، لا يمكن أن نطوع الكون وظواهره لقناعاتنا بل نغير قناعاتنا لتتواءم مع الكون ومعطيات التعامل معه.

