بالميراس عزَّز صدارته

دوليه

عزز بالميراس صدارته لجدول ترتيب الدوري البرازيلي، بانتصاره المهم على سانتوس بهدف نظيف، حمل توقيع الأوروغوياني ميغل ميرينتيل، في الجولة الـ27 من المسابقة. ورغم النقص العددي في صفوفه، خلال نصف الساعة الأخير من عمر اللقاء، بعد طرد دانيلو، نجح «الفيرداو» في تحقيق انتصار ثمين على أرضه، ليحافظ على صدارة الجدول برصيد 57 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه، فلومينينسي. وسجل ميرينتيل ثاني أهدافه بقميص بالميراس. وفي كلاسيكو «فلا-فلو» فاز فلومينينسي على ملعب غريمه فلامنجو 1-2، في مباراة مثيرة شهدت خمس بطاقات حمراء.

