ريال رقص في «دربي مدريد»

دوليه

تابع ريال مدريد بدايته المثالية وحقق العلامة الكاملة بفوزه بدربي العاصمة على جاره أتلتيكو مدريد 2-1، أول من أمس، ليستعيد الصدارة من غريمه برشلونة، وذلك ضمن ختام منافسات المرحلة السادسة في الدوري الإسباني.

ورفع ريال رصيده في الصدارة إلى 18 نقطة من 6 مباريات، وإلى 9 انتصارات توالياً في مختلف المسابقات (الكأس السوبر الأوروبية ودوري أبطال أوروبا)، متقدماً بفارق نقطتين عن برشلونة، وثلاث عن ريال بيتيس الثالث الفائز على جيرونا 2-1 في وقت سابق. وهي أفضل بداية لبطل إسبانيا وأوروبا في «لا ليغا» منذ موسم 1987-1988.

ودفع الأرجنتيني دييغو سيميوني بمهاجمه الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان أساسياً للمرة الأولى هذا الموسم في الـ «دربي» على ملعب ميتروبوليتانو. ولم يسبق لمهاجم الـ «كولتشونيروس» أن لعب أساسياً في مباريات فريقه هذا الموسم (5 في لا ليغا و2 في دوري أبطال أوروبا) بسبب بند في عقده بعد اعارته من برشلونة، واكتفى بخوض أقل من نصف ساعة في نهاية كل لقاء شارك فيه.وحسب الصحافة المحلية، سيتم تفعيل خيار تعاقد أتلتيكو البالغ 40 مليون يورو تلقائياً إذا لعب الفرنسي أكثر من 45 دقيقة في 50 في المئة (أو أكثر) من مباريات فريقه خلال الموسم.

وفي أجواء مشحونة وما رافقها من انتقادات للأصوات التي طالبت المهاجم فينيسيوس جونيور بعدم الرقص احتفالاً بأهدافه، كان البرازيلي ضحية مجدداً لهتافات عنصرية من جماهير أتلتيكو.

لكن تلك الحملات العنصرية التي واجهها العديد من اللاعبين السابقين والحاليين بالتضامن مع البرازيلي، لم تثن ريال عن تقديم مستوى عال وصعق مضيفه بهدفين في الشوط الأوّل مستفيداً من هجمتين مرتدتين، في حين اصطدم أتلتيكو بدفاع ريال وقوة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا. وبدا رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي واثقين من أنفسهم في ظل قوة الالتحامات في هذا «الدربي» وكثرة الاعتراضات، ليفتتح ريال التسجيل بعد عمل فردي من لاعب الوسط المتألق في الفترة الأخيرة الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي لتصل الكرة إلى الفرنسي أورليان تشواميني رفعها ساقطة إلى البرازيلي رودريغو تابعها بقدمه اليمنى (18)، في ثالث أهدافه في الدوري هذا الموسم.

وتحوّل فالفيردي إلى هداف بعد لعبة مشتركة بين فينيسيوس جونيور والكرواتي لوكا مودريتش الذي مرر كرة في العمق على الجهة اليسرى انتهت بالقائم تابعها الاوروغوياني في المرمى الخالي (36).

وتفوق ريال على استحواذ الكرة ينسبة 55 في المئة حتى الدقيقة 60، في حين لم تشهد الدقائق الـ 15 الاولى من الشوط الثاني أي تسديدة من الفريقين، في حين عمد سيميوني إلى استبدال لاعب الوسط الأرجنتيني رودريغو دي بول بالمهاجم ألفارو موراتا والبرتغالي جواو فيليكس بالبرتغالي ماتيوس كونيا (62).

ونجح أتلتيكو في تقليص الفارق بهدف البديل ماريو هيرموسو بعد 12 دقيقة من دخوله بديلاً للبلجيكي يانيك كاراسكو عقب ركلة ركنية من غريزمان فشل البرازيلي إيدر ميليتاو في تشتيتها أمام كورتوا ليتابعها المدافع بكتفه في الشباك (84)، قبل أن يطرد في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية في غضون دقيقتين.

وحقق ريال بيتيس فوزه الثاني توالياً على حساب جيرونا 2-1، مستعيداً المركز الثالث.

ويدين بيتيس بفوزه إلى بورخا إيغليسياس الذي احتفل بأفضل طريقة ممكنة باستدعائه إلى المنتخب الاسباني من قبل المدرب لويس إنريكه بتسجيله هدفي فريقه في الدقيقتين 15 من ركلة جزاء و71. وكان جيرونا افتتح التسجيل في الدقيقة السابعة عبر مدافع الشاب أرنو مارتينيس (19 عاماً).

في المقابل، تابع إشبيلية هدر النقاط بعد بدايته المتواضعة بتعادل مخيب أمام مضيفه فياريال 1-1. وتقدم إشبيلية باكراً عبر أوليفر توريس في الدقيقة الثامنة، فيما عادل لفريق «الغواصات الصفراء» في الشوط الثاني البديل أليخاندرو «أليكس» باينا رودريغيس (51).

ويقبع النادي الأندلسي بإشراف مدربه خولين لوبيتيغي في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين وثلاث هزائم، فيما يحتل فريق أوناي إيمري المركز السادس مع 11 نقطة.

وفار ريال سوسييداد على ضيفه إسبانيول 2-1. سجل للفائز النروجي ألكسندر سورلوث (17)، ليرد عليه إدواردو إكسبوسيتو (19)، ليقتنص برايس منديس هدف الفوز (29)، في هدفه الرابع في ست مباريات. وتقدم سوسييداد للمركز الثامن برصيد 8 نقاط، فيما يقبع إسبانيول الذي تلقى خسارته الرابعة في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط. وخسر أوساسونا أمام خيتافي 0-2 في وقت سابق في افتتاح هذه المرحلة.

