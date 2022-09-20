أنشيلوتي: فخور بهؤلاء اللاعبين

دوليه

أبدى كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، سعادته بالفوز 2-1 خلال مواجهة أتلتيكو مدريد بالدربي، أول من امس. وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية: «سعيد جدًا بالفوز بالدربي، كانت لدينا ميزة بالتقدم بثنائية، كنا نعرف كيف ندافع بشكل جيد، وهدفنا كان اللعب عموديا والتحرك بالكرة بين الخطوط، بهذه الطريقة سجلنا هدفين، تقبلنا أنه بعد الاستراحة حان الوقت للدفاع وكان ذلك كافيا».

وأضاف: «أعتقد أن ما كان ينقصنا في الشوط الثاني هو الطموح، وكان بإمكاننا التهديد في الهجوم قليلا». وعن رودريغو، قال: «هو ذكي جدًا ويعرف كيف يبرز قدراته، وسجل هدفا رائعا، ويمكنه اللعب في أي مركز، ويتعلم بسرعة».

وحول إشراك روديغر، علق: «كان الهدف هو تجنب مشاكل بطاقة ميندي، والابتعاد عن خطر اللعب بعشرة لاعبين، ميندي لعب مباراة رائعة».

وواصل: «الأمر الجيد الذي حدث مع بداية هذا الموسم، هو أن هذه القائمة من اللاعبين بها تنافسية كبيرة، حتى بدون كريم بنزيمة، اللاعب الأهم في الفريق».

وزاد: «بالطبع هناك بعض الأمور التي يمكن تحسينها، هذا أمر طبيعي. ولكن الحقيقة هي أنه لم يكن بإمكاني طلب المزيد من هذا الفريق لقد فزنا بجميع مبارياتنا حتى الآن، وأنا فخور بتدريب هؤلاء اللاعبين».

وأتم: «بالنسبة لي أتلتيكو مدريد فريق جيد للغاية، وسيظل يقاتل حتى النهاية، ولم نحسم أي شيء وكل شيء يتغير بسرعة، والموسم سيكون مميزا للغاية خاصة مع كأس العالم».

