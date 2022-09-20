أرسنال عاد إلى الانتصارات

دوليه

استعاد ارسنال نغمة الفوز ومعها صدارة بطولة انكلترا بفوزه الصريح على مضيفه وجاره برنتفورد 3-0 اول من أمس في المرحلة السابعة ورفع ارسنال رصيده الى 18 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على كل من مانشستر سيتي وتوتنهام.

وكان فريق شمال لندن بدأ الموسم بطريقة مثالية بفوزه في مبارياته الخمس الاولى في الدوري المحلي قبل ان يتعرض لخسارته الاولى هذا الموسم على يد مان يونايتد 1-3 قبل اسبوعين. وثأر ارسنال بالتالي لخسارته امام برنتفورد بثنائية نظيفة في افتتاح الموسم الماضي.

وخاض ارسنال المباراة في غياب قائده وصانع العابه النروجي مارتن اوديغارد، لكن صفوفه شهدت عودة لاعب الوسط المدافع الغاني توماس بارتي بعد شفائه من اصابة عضلية. وبعد فترة جس نبض استمرت نحو ربع ساعة، نجح ارسنال في افتتاح التسجيل عندما رفع بوكايو ساكا الكرة من ركلة ركنية ارتقى لها المدافع الفرنسي ويليام صليبا وسددها خلفية برأسه ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك (17). وسرعان ما اضاف ارسنال الهدف الثاني عندما مرر السويسري غرانيت تشاكا كرة عرضية داخل المنطقة ارتقى لها البرازيلي غابريال جيزوس برأسه واودعها الشباك (28). وحسم ارسنال النتيجة نهائيا في صالحه عندما اضاف الوافد الجديد الى صفوفه البرتغالي فابيو فييرا الهدف الثالث بتسديدة بيسراه من خارج المنطقة ارتطمت بالقائم ودخلت الشباك في اول مباراة يخوضها اساسيا مع فريقه في الدوري (49).

وفي مباراة آخرى فاز إيفرتون على وست هام 1-0. وفي مباراة كانت بين طرفين متكافئين إلى حد كبير تمكن إيفرتون أخيراً من تحقيق الانتصار الأول له هذا الموسم بعد أربعة تعادلات وخسارتين فيما مني وست هام المتعثر بشدة بالخسارة الخامسة له هذا الموسم مقابل فوز وحيد وتعادل.

وتمكن نيال موباي من تسجيل هدف الفوز لإيفرتون في الدقيقة 53 فارتقى فريق المدرب فرانك لامبارد إلى المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط فيما تجمد رصيد وست هام عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر.

