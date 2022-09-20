نابولي حسم معركة ميلان

دوليه

رفع نابولي سقف رهاناته على اللقب بحسم موقعته مع حامله ميلان بعدما فاز عليه 2-1 واعتلى الصدارة أول من أمس، ضمن منافسات المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي التي شهدت سقوط إنتر أمام أودينيزي 3-1، ومفاجأة فوز مونتسا المتواضع على يوفنتوس بهدف نظيف.

وعلى ملعب سان سيرو، ألحق نابولي الخسارة الأولى بميلان هذا الموسم بهدفي ماتيو بوليتانو (55 من ركلة جزاء) والأرجنتيني جيوفاني سيميوني (78)، فيما أحرز المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو هدف ميلان الوحيد (69).

وبهذا الانتصار، رفع نابولي رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن أتالانتا الذي فاز على روما 1-0، فيما تجمد رصيد ميلان عند 14 نقطة في المركز الخامس بفارق الاهداف عن لاتسيو الرابع الفائز على مضيفه كريمونيزي برباعية نظيفة.

ورغم شوط أول شهد فرصاً عدة وسط تألق حارس ميلان الفرنسي مايك مانيان، كان افتتاح التسجيل لصالح نابولي في الشوط الثاني.

ففي الدقيقة 50، حاول الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا أن يراوغ داخل منطقة الجزاء ليسقط بعد احتكاك مع ظهير ميلان الأميركي سيرجينيو ديست، فعاد الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «في إيه آر» التي أكدت وجود ركلة جزاء لنابولي، ترجمها بوليتانو هدفاً (55). ونجح «روسونيري» في إدراك التعادل عن طريق جيرو الذي تسلم عرضية من مواطنه تيو هرنانديز داخل منطقة الجزاء وحوّلها بسهولة في الشباك (69). لكن الكلمة الأخيرة كانت لنابولي وتحديداً في الدقيقة 78، عندما ارتقى سيميوني البديل لعرضية من البرتغالي ماريو روي وأسكنها في شباك مانيان.

وخلف نابولي يقبع أتالانتا بفوزه على روما 1-0 في مباراة طُرد فيها مدرب الأخير البرتغالي جوزيه مورينيو. وبهذا الفوز الذي تحقّق بهدف جورجو سكالفيني في الدقيقة 35 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، واصل أتالانتا مشواره بدون هزائم في الدوري هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 17 نقطة. وتراجع روما بهذه الخسارة إلى المركز السادس مع 13 نقطة، متأخراً بفارق نقطة عن ميلان ولاتسيو.

في المقابل، رفع أودينيزي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث فيما بقي إنتر بطل الموسم قبل الماضي في المركز السابع بعد تلقيه خسارته الثالثة هذا الموسم مقابل 4 انتصارات.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، ألحق مونتسا الصاعد حديثاً الخسارة الأولى بضيفه يوفنتوس 1-0، بهدف تاريخي أحرزه الدنماركي كريستن غوتكاير في الدقيقة الرابعة والسبعين.

وبهذا الفوز، ضرب النادي المملوك من رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلوسكوني، عصفورين بحجر واحد، إذ ارتقى من قاع الترتيب بفوزه الأوّل في الـ «سيري أ» وأنهى انطلاقة يوفنتوس الخالية من الهزائم الموسم الحالي.

وحقق مونتسا نقاطه الثلاث الأولى هذا الموسم في مباراته الأولى أيضاً تحت قيادة رافاييل بالادينو الذي حلّ بدلاً من جوفاني ستروبيا الذي أقيل الثلاثاء.

ويخوض مونتسا غمار الـ»سيري أ» للمرة الأولى في تاريخه بعدما نجح في الصعود في مايو الماضي، وذلك بعد أربعة أعوام من شراء بيرلوسكوني للنادي.

ورغم هذا الانتصار، لا يزال مونتسا في منطقة الهبوط في المركز الثامن عشر، ولكن بفارق نقطة واحدة عن فيرونا صاحب المركز السابع عشر (5 نقاط) والذي خسر أمام فيورنتينا 0-2.

ومن جهته، بات يوفنتوس المضطرب والذي خسر خدمات مهاجمه الأرجنتيني أنخل دي ماريا بالبطاقة الحمراء المباشرة قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، في المركز الثامن بعشر نقاط، بعد فوزه مرتين فقط في أول سبع مباريات. في المقابل، صعد لاتسيو إلى المركز الرابع بعد فوزه العريض برباعية نظيفة على مضيفه كريمونيزي.

وسجّل أهداف لاتسيو تشيرو إيموبيلي (7 و21 من ركلة جزاء)، الصربي سيرغي ملينكوفيتش-سافيتش (45+2)، والإسباني بيدرو رودريغيس (79).

ورفع لاتسيو رصيده إلى 14 نقطة، فيما بقي كريمونيزي على رصيده السابق بنقطتين في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.

