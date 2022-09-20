بيولي: أشعر بالمرارة

دوليه

عبر ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، عن عدم رضاه بعد خسارة فريقه أمام نابولي 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين أول من امس.

وقال بيولي في تصريحات لشبكة «دازن»: «لست راضيا على الإطلاق وكذلك لاعبي فريقي يجب أن يكونوا كذلك، لقد سجلنا هدفا واحدا فقط، ولم يكن كافيا وسط الفرص الكثيرة التي خلقناها».

وأضاف: «إنه لأمر محبط لأن ذلك قد يحدث إذا لعب المنافس بشكل جيد، لكن في هذه المباراة لم نستحق الخسارة، آمل أن نتعلم من هذه المباراة أن نكون أكثر فاعلية على المرمى، لأننا فعلنا كل شيء بشكل صحيح باستثناء الأخطاء وقلة التصميم في منطقة جزاء الخصم».

وتابع: «كان من الممكن أن أقول إنني سعيد للغاية لأننا لعبنا بشكل أفضل من نابولي وخلقنا العديد من الفرص، لقد كنا الفريق الوحيد الذي لم يهزم في البطولات الخمس الكبرى لمدة 22 جولة، سلسلة أطول من بايرن ميونخ، مانشستر سيتي وريال مدريد، ومن العار أن نخسر المباراة بأداء مثل هذا». وأردف بيولي: «من الصعب إلقاء اللوم على تحركاتنا الدفاعية حيث كان لنابولي فرص قليلة، أشعر بالمرارة لأننا كنا الفريق الذي خلق الفرص وافتقد تحويلها لأهداف، صحيح أننا استقبلنا العديد من الأهداف ونحتاج للعمل على ذلك، لكن قلقي أكثر بشأن الخط الهجومي».

