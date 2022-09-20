ميسي قاد سان جرمان إلى الفوز

دوليه

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه باريس سان جرمان لاعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، عقب فوزه 1-0 على مضيفه ليون، أول من أمس، في المرحلة الثامنة للمسابقة. وارتفع رصيد سان جرمان الذي حقق فوزه السابع في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد، إلى 22 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي مارسيليا.

في المقابل، توقف رصيد ليون، الذي واصل نتائجه المهتزة، بتلقيه خسارته الثالثة على التوالي، عند 13 نقطة في المركز السادس. وارتدى ميسي ثوب الإجادة في المباراة، التي أقيمت على ملعب «غروباما ستايديوم»، عقب تسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة الخامسة. وفرمل رين انتصارات مضيفه مرسيليا بفرض التعادل 1-1.

وكان لاعب وسط مرسيليا ماتيو غندوزي نجم اللقاء اذ سجل الهدفين بداية عن طريق الخطأ في مرمى فريقه بعدما حوّل عرضية من المالي هاماري تراوري في شباك حارسه الإسباني باو لوبيس (25)، قبل أن يعوض اخفاقه في الشوط الثاني بهدف التعادل برأسية قوية (52) هزت شباك الحارس ستيف مانداندا العائد للمرة الأولى إلى ملعب فيلودروم منذ رحيله عن مرسيليا الذي أمضى معه معظم مسيرته.

ودخل موناكو مباراته أمام رينس بعدما تلقى خسارة مفاجئة على أرضه أمام فرنسفاروش المجري 0-1 في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الخميس الماضي. وكانت نقطة التحوّل في المباراة طرد لاعب رينس برادلي لوكو بعد مرور 22 دقيقة اثر مخاشنته الدولي السويسري بريل ايمبولي، ليستغل موناكو النقص العددي ويسجل اهدافه الثلاثة في الشوط الثاني. افتتح الروسي ألكسندر غولوفين التسجيل بعد دقيقتين على بداية الشوط الثاني بكرة رأسية. وانتظر موناكو الدقائق الثلاث الاخيرة ليحسم النتيجة نهائيا في صالحه بهدفين للياباني الدولي تاكومي مينامينو (87) وبن يدر (90).

وخسر نيس أمام ضيفه أنجيه 0-1، في مباراة شهدت طرد لاعب الفريق المضيف جان-كلير توديبو بعد 9 ثوانٍ من صافرة البداية اثر خطأ على المهاجم السنغالي عبدالله سيما.

وحسب وكالة «أوبتا» للاحصاءات باتت حالة طرد توديبو الأسرع في الدوري الفرنسي منذ بداية الاحصاءات عام 2006، فيما يعود الرقم السابق للاعب تولوز ماكسيم سبانو الذي طُرد بعد 39 ثانية أمام ليل في عام 2014. وفي صراع القاع، حقق بريست فوزه الأوّل هذا الموسم أمام ضيفه أجاكسيو 0-1. وعاد تروا إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين توالياً بفوزه على مضيفه كليرمون-فيران 3-1. وتقدم تروا الذي حقق فوزه الثالث هذا الموسم للمركز العاشر برصيد 10 نقاط.

