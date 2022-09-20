الزمالك هزم إيليكت بثنائية

دوليه

حقق الزمالك فوزا ثمينا على مضيفه إيليكت التشادي بنتيجة 2-0 على ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون أول من أمس ضمن منافسات جولة الذهاب للدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا. ورفض الاتحاد الأفريقي إقامة المباراة في تشاد لتنقل إلى الكاميرون. سجل للزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا في الدقيقة 52 ثم أحرز أحمد سيد زيزو الهدف الثاني في الدقيقة 58 كما أهدر إمام عاشور ركلة جزاء للفريق الأبيض في الدقيقة 76.

ووضع الزمالك قدما في الدور الثاني لدوري أبطال أفريقيا حيث سيحتاج للفوز أو التعادل أو الخسارة أمام بطل تشاد بهدف نظيف في لقاء العودة يوم 25 من الشهر الجاري. وجاء الشوط الأول متوسط المستوى بعدما لجأ الزمالك لتهدئة اللعب واستكشاف منافسه الذي حاول مباغتة الفريق المصري عبر التسديد البعيد دون جدوى.

وفي الشوط الثاني غير الزمالك من طريقته وهاجم بقوة وهو ما أسفر عن هدف رائع لشيكابالا الذي تسلم كرة عرضية وسددة كرة صاروخية في الشباك. وواصل الزمالك ضغطه لقتل اللقاء وهو ما نجح فيه عبر الهدف الثاني الذي أحرزه زيزو من تسديدة قوية سكنت الشباك. وبعدها حصل الفريق الأبيض على ركلة جزاء أهدرها إمام عاشور. ولم يتراجع الزمالك رغم التقدم بهدفين وواصل ضغطه ولجأ مدربه جوسفالدو فيريرا لإراحة بعض اللاعبين فخرج شيكابالا وشارك حسام أشرف ثم خرج سيف الدين الجزيري وشارك يوسف أسامة نبيه كما لعب يوسف إبراهيم أوباما بدلا من إمام عاشور وقبل النهاية شارك عبد الله جمعة بدلا من زيزو لتمر الدقائق وتنتهي المواجهة بفوز سهل للزمالك.

