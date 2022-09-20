27 لاعبا في قائمة مصر

دوليه

أعلن البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر قائمة الفراعنة النهائية للمعسكر الحالي الذي سيشهد خوض وديتين أمام النيجر وليبيريا يومي 23 و27 سبتمبر الجاري على الترتيب. وتعد هذه أول قائمة نهائية للمدير الفني البرتغالي مع منتخب مصر منذ توليه المهمة في يوليو الماضي. وانضم لقائمة المنتخب لأول مرة ثلاثة لاعبين هم محمود حمادة وكريم فؤاد وأسامة جلال فيما غاب عنها ثلاثي الزمالك محمد عواد وحسام عبد المجيد وعبد الله سيد نيمار بناء على اتفاق بين فيتوريا وجوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك لارتباط الفريق الأبيض بمباراة العودة أمام إيليكت التشادي في دوري أبطال أفريقيا يوم 25 من الشهر الجاري. وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي: لحراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي. للدفاع: كريم فؤاد، عمر جابر، علي جبر، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، محمود الونش، محمد حمدي، أحمد أبو الفتوح. للوسط: حمدي فتحي، طارق حامد، أيمن أشرف، محمود حمادة، إمام عاشور، إسلام عيسى، أحمد سيد زيزو، محمد إبراهيم. للهجوم: محمد صلاح، عبد الرحمن مجدي، أحمد حسن كوكا، مروان حمدي، مصطفى محمد، عمر مرموش، محمود حسن تريزيغيه.

