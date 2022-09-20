ختام مهرجان «براعم الكرة»

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اختتمت منافسات مهرجان البراعم الودي لمواليد 2010، والتي أقيمت أخيراً على ملاعب هاتريك لكرة القدم بنادي خيطان بمشاركة أربعة عشر فريقاً. وقسمت الفرق الى أربع مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية النصر والقادسية وخيطان الفحيحيل، فيما ضمت المجموعة الثانية برقان واليرموك والاتحاد الرياضي المدرسي، وضمت المجموعة الثالثة العربي وكاظمة والساحل والصليبخات، في حين ضمت المجموعة الرابعة الكويت والجهراء والسالمية. ويطمح اتحاد الكرة من خلال هذه المهرجانات الى التأكيد على أهمية ممارسة كرة القدم، والاهتمام باللاعبين الواعدين منذ الصغر وحثهم على خوض منافسات اللعبة بشكل مستمر سعياً لجني الفائدة المنشودة.

