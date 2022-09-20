كأس «زين» تنطلق بـ 3 لقاءات

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تنطلق اليوم بطولة كأس «زين» التنشيطية بإقامة 3 لقاءات ضمن المجموعة الثانية، فيلتقي الجهراء مع الصليبخات في الساعة الـ 06:15 مساءً على ستاد علي صباح السالم، وفي التوقيت ذاته يلعب الساحل مع التضامن على ملعب الشباب، ويتواجه العربي مع الشباب في الساعة الـ 08:35 مساءً على ستاد علي صباح السالم. وتضم المجموعة أيضاً نادي النصر الذي يستريح هذه الجولة.

وتقام هذه البطولة خلال فترة التوقف الدولي، ومن المتوقع أن تستغلها الأندية لتجربة اللاعبين الذي لم يشاركوا مع الفريق خلال مسابقتي الدوري الممتاز، ودوري الدرجة الأولى، علماً بان النسخة الماضية أقيمت تحت اسم «كأس الاتحاد» وتوج بها النصر بعد فوزه على العربي بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

وتركز الأنظار على مباراة العربي مع الشباب، بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به الأخضر في أول 4 جولات من المسابقة وحصوله على 3 نقاط فقط وضعته في المركز التاسع. ومن المقرر أن يدفع المدرب المؤقت يامن الزلفاني بالأسماء التي لم تأخذ فرصتها مثل عبدالله حسن وأحمد سمير والوافد الجديد المالي يعقوبا دومبيا. وسيغادر وفد الأخضر إلى السعودية بعد غد الأربعاء لإقامة معسكر تدريبي يلعب خلال مباراة ودية مع نادي الفيصلي، على أن يعود إلى البلاد الأحد المقبل وهو اليوم الذي سيلعب فيه مباراته الثانية في البطولة التنشيطية أمام الجهراء.

