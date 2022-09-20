الأندية وافقت على إشراف «الهيئة» على انتخاباتها

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أبدت عدة اندية موافقتها على طلب الهيئة العامة للرياضة بإشرافها على انتخاباتها في الدورة القادمة والمقرر لها في 12 يناير المقبل، حيث كان المدير العام بالتكليف محمود ابل بحث مع ممثلي الاندية الشاملة في الاجتماع الذي عقد اول من امس النظام الاسترشادي المقترح للاندية وبحضور عضو اللجنة الاولمبية فاطمة حيات وتركز الاجتماع حول مناقشة ابرز البنود المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية والمحافظة على حقوق اعضاء الجمعيات العمومية. ووجد الطلب رفض من قبل ممثلي الاندية حيث رأوا صعوبة تنفيذه في الفترة الحالية نظرا لضيق الوقت مقترحين ان يتم العمل به عقب الدورة الجديدة، في حين لم يعارضوا على طلب الهيئة باشرافها على اجراءات الانتخابات بجانب اللجنة الاولمبية. ومن المتوقع ان يتم مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع فور تلقي الهيئة كتب الاندية بصفة رسمية لكي يتسنى لها المشاركة بالاشراف على الانتخابات بجانب اللجان الانتخابية المنبثقة من الجمعيات العمومية للاندية.

في سياق متصل، قال مدير عام الهيئة بالتكليف إنه ناقش مع ممثلي الأندية المتخصصة خلال لقاء الأمس في مقر الهيئة، الأنظمة الأساسية للأندية واستعداداتها للانتخابات القادمة التي تقام منتصف يناير المقبل، مضيفاً أنه تم تسليط الضوء على النظام الأساسي الاسترشادي الذي نشر في «الكويت اليوم»، آملاً أن تتعاون الجمعيات العمومية في الأندية مع الهيئة، «وأن تعقد اجتماعات غير عادية لاعتماد هذه الأنظمة التي نرى أنها ستحقق آمال وطموحات الرياضة الكويتية وتحقق العدالة والشفافية للجميع من مبدأ المصلحة العامة».

وتابع أن «هناك طلباً للتعاون مع اللجنة الانتخابية في الأندية لتسهم الهيئة في متابعة إجراءات الانتخابات حتى تكون عادلة مع جميع المرشحين»، منوهاً بأن دور الهيئة فعّال في مد يد العون لجميع الأندية من ناحية الدعم المالي والإعانات السنوية وبناء المنشآت والصرف على جميع الأجهزة الفنية وكل ما يهم الرياضة.

