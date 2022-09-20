«يد الكويت» يصطدم بالترجي

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يخوض الكويت مواجهة قوية اليوم أمام الترجي التونسي في الـ 07:30 مساء ضمن منافسات المجموعة الثانية في البطولة العربية الـ 37 لكرة اليد المقامة في تونس لغاية 27 سبتمبر الحالي والمؤهلة إلى بطولة «سوبر غلوب» التي تستضيفها السعودية أكتوبر المقبل، كما يعلب في المجموعة ذاتها الزمالك المصري مع مولودية الجزائري. وفي المجموعة الأولى سيحصل السالمية على نقطتي مباراته أمام سكاكيدة الجزائري التي كانت مفترضة اليوم أيضا بعد انسحاب الأخير من البطولة، في حين يلعب الافريقي التونسي مع الشارقة الاماراتي. وكان الأبيض خسر أمام الزمالك 20-23 أول من أمس في ثاني مباراته في البطولة بعد أن افتتح البطولة بالفوز على مولودية 35-34، كما خسر السالمية أول من أمس ايضاً أمام الافريقي 24-31.

وسيختتم الدور الأول اليوم على أن تنطلق منافسات ربع النهائي غداً حيث يلعب أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية وثاني الأولى مع ثالث الثانية والعكس. واعتبرت اللجنة المنظمة فريق سكاكيدة خاسراً جميع مبارياته في المجموعة الأولى ما يعني أن أول المجموعة الثانية سيتأهل مباشرة إلى الدور نصف النهائي، فيما يلعب الثاني مع ثالث الأولى.

