النيابة تستدعي الناخبين «البيَّاعة»

الاخيرة

فيما قررت النيابة العامة حجز مرشح الدائرة الثانية ومفاتيحه الانتخابية إلى اليوم لاستمرار التحقيق معهم في قضية شراء الأصوات أمرت باستدعاء عدد ممن وردت أسماؤهم في الكشوف المضبوطة في مقر المرشح ممن تسلموا مبالغ مالية مقابل بيع أصواتهم الانتخابية. من جانب آخر، قضت محكمة الاستئناف الادارية بإلغاء قرار شطب المرشح خالد شخير من كشوف المرشحين لمجلس الامة 2022، واعادته اليها، فيما حجزت باقي الطعون إلى جلسة اليوم للحكم.

وكانت ‏المحكمة الادارية قضت برفض الدعاوى المرفوعة من المرشحين عبدالله البرغش وخالد شخير وعايض أبوخوصة ومساعد القريفة ومحمد الجويهل وهاني حسين وأنور الفكر ومبارك العتيبي بإلغاء قرارات شطبهم من كشوف المرشحين للانتخابات، فيما قضت بعدم قبول صحيفة دعوى المرشحة وداد حبيب.

