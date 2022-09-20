السفارة المصرية: إطار شامل لعقود العمل في الكويت

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فيما ثمنت سفارة جمهورية مصر العربية جهود الكويت في الحفاظ على حقوق العمالة الأجنبية، وحرصها على مصالح أصحاب الأعمال لتحقيق الفائدة المرجوة للجانبين أكدت أنه سيتم تفعيل جميع إجراءات التيسير لعقود العمل التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الكويتي لحين عـقد اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لوضع اطار ثنائي شامل لنظام عقود العمل. وقالت في بيان امس انه في اطـار حرصها على تيسير الاجراءات الخاصة بالتصديق على عقود العمل من خلال مكتب التمثيل العمالي فإنها قامت بالتنسيق والاتفاق مع الجهات المعنية في الكويت من اجل عقد لجنة فنية مشتركة تحت مظلة وزارتي خارجية البلدين لوضع الضوابط المنظمة لإجراءات اعتماد عقود العمل.

وذكرت ان الهدف من ذلك هو التيسير على أصحاب الاعمال في الكويت وعلى العمالة المصرية، وتماشياً مع القواعد المنظمة وفقاً لقانون العمل.

