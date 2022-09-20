هيئة الاستثمار والدور المطلوب!

الاخيرة

يقوم اقتصاد كثير من بلدان العالم «ومنها الكويت قديماً» على نشاط رجال أعمالها ممن يستثمرون في كثير من البلدان، ويرجع خراج أعمالهم لبلدهم في وضع أقرب للعمالة التي تعمل في الدول الأخرى، وتسند اقتصاد بلدانهم بما ترسله من أموال، كان رجال الأعمال الكويتيون مبهرين في أعمالهم بالماضي وسُمّوا بـ «يهود الخليج» قبل أن يضربوا ضرب غرائب الإبل بسبب إغلاق البلد وانفتاح الدول الخليجية الأخرى وبدأنا نلحظ في السنوات الأخيرة بيع الشركات المساهمة الكويتية والشركات العائلية التاريخية بسبب الأعباء الاقتصادية لعملهم في بلد معادٍ لرجال الأعمال في تشريعاته وتصرفاته رغم أن الكويت تقع على حدود ثلاث دول كبرى، وهو ما يعتبر «موقعاً ذهبيّاً» لو حسن استغلاله وانشغلنا بالاقتصاد بدلاً من السياسة.

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ضمن النهج الجديد الذكي والحكيم للجارة السعودية، انتبه القائمون عليها إلى أن صناديق الاستثمار والأموال السائلة لا يمكن أن تخلق بديلاً للنفط الذي نعيش أيامه الأخيرة، فلا يمكن لبلدان أن تبقى في انتظار توزيع الشركات والبنوك الأجنبية التي تملك أسهمها للأرباح كي تبدأ بدفع رواتب موظفيها، كما أن تلك الملكيات للصناديق السيادية التي تقدر اليوم بـ 700 مليار دولار علـى سبيل المثال، ويمكن خلال هزة معتادة بالأسواق المالية أن تصبح 200 مليار ويختفي 500 مليار دون عناء أو عوائد خلال أيام قليلة من الهلع...

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آخر محطة:

لماذا لا تنظر هيئة الاستثمار الكويتية في أحوال الشركات الكويتية المساهمة وغير المساهمة خاصة ذات المستقبل الواعد والتي عليها التزامات مالية، لتدخل معها في شراكات بشفافية تامة لتبقى تلك الشركات بالكويت بدلاً من رحيلها للخارج كما يحدث منذ سنوات كي توظف وتحضر الأموال، وفي هذا حفاظ على أموالنا من هزات الأسواق العالمية ولخلق قيمة مضافة لأموالنا تماماً، كما قامت بذلك السعودية والتي تضاعف حجم اقتصادها مرات عديدة بهذا الفكر الإستراتيجي الرائع... إن لم نبدأ فقد يُباع أغلب شركاتنا المساهمة والتاريخية بسبب الالتزامات المالية ويفقد الشباب الكويتي العامل بها وظائفهم.

