المشروعات العامة تحت مجهر التدقيق الرقابي

مال وأعمال

كشفت مصادر لـ النهار، عن طلب الجهات الرقابية من كل الجهات الحكومية بيانا تفصيليا بمشروعاتها القائمة والموقف التنفيذي لها، مع تبيان معوقات التنفيذ، إن وجدت، وتزويدها بمجمل الأوامر التغييرية على كل عقد، مع تفصيل الأوامر الصادرة ومبرراتها والإجراءات التي تمت لاعتماد تلك التغييرات.

وبينت المصادر، أن الرقابة الدورية على المشروعات طلبت كذلك، بياناً بالدفعات المسددة للمقاولين والمستشارين في كل مشروع ومواعيدها ونسبتها من حجم المرصود الفعلي لكل مشروع، مع إيضاح أسباب معوقات الإنجاز وعما إذا كانت بسبب نقص كفاءة أو عدم دقة تصميم أو تخاذل مقاول أو أسباب أخرى، كما طلبت من كل جهة، أيضاً، وضع اقتراحاتها للتغلب على المشاكل والمعوقات التنفيذية، على أن تكون تلك الاقتراحات نوعية وغير تقليدية وتعالج جذور المشكلة ولا تكلف المال العام أموالاً إضافية.

ومن جهة أخرى، شددت المصادر على قيام الجهات الحكومية بإجراءات شديدة القسوة تجاه المتخاذلين عن دفع مديونياتهم خلال المرحلة القليلة المقبلة.

ولفتت المصادر إلى أن من بين تلك الإجراءات، ستتم أكبر عملية سحب للقسائم والأراضي والمزارع غير المستغلة، مع تحميل حائزيها تكاليف عدم الاستفادة منها خلال الفترة الماضية.

وأضافت، أن زيادة المديونيات الحكومية لدى الغير باتت ملفاً يحظى بمتابعة الكثير من الجهات الحكومية كونه يمثل إحدى الركائز التي تعتمد عليها الميزانية في تعزيز الايرادات غير النفطية.

وأشارت إلى أن توجيهات صدرت بالتشدد في تحصيل مديونيات الحكومة تجاه الغير، باستثناء تلك التي لها طابع إنساني، كفواتير ومستحقات للأسر ذات الدخل المحدود.

وأوضحت المصادر أن بعض الجهات قامت بالفعل بتوجيه إنذارات للمستفيدين من خدماتها، محذرة أنها ستتخذ إجراءات نوعية تجاه المتخلفين عن السداد، منها نشر أسماء المتخلفين عن السداد وحرمانهم من كل الخدمات التي يحصلون عليها ووقف معاملاتهم واللجوء للإجراءات القانونية الكفيلة بسحب القسائم التي يستفيد منها أصحابها وحرمانهم من أي مزايا تتعلق بها.

ولفتت إلى أن تلك الإجراءات النوعية تتزامن مع منح موظفي بعض الجهات الخدمية صفة الضبطية القضائية التي تعزز من دور تلك الجهات في رصد المخالفات ومتابعتها والقضاء عليها.

