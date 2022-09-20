ذهب أفغانستان الأسود ينهار

مال وأعمال

يواجه المزارعون في أفغانستان صعوبة كبيرة في تسويق إنتاجهم الصنوبر الأسود في ظل عدم وجود ممرات آمنة للتصدير، وهو ما أدى إلى تكدس المحصول في الأسواق المحلية رغم قيمته التسويقية العالية، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام بين 70 و100 دولار.

ويأتي تراجع فرص تصدير محصول الصنوبر، الذي يطلق عليه الشعب الأفغاني «الذهب الأسود»، في ظل وفرة في المحصول هذا العام بنسبة تقدر بـ 20 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب هطول الأمطار بغزارة.

- حسب الصحافي والباحث الأفغاني فضل القاهر قاضي، فإن عدم وجود ممرات آمنة للتصدير يضر قطاعا كبيرا من المزارعين، خاصة أن أكثر من 50 ألف شخص يعتمدون على هذه الزراعة كمصدر دخل.

- يتميز الصنوبر الأفغاني باستخداماته الطبية المتعددة وهو ما يجعله سلعة رائجة دوليا، وكانت أفغانستان في ظل الحكومة السابقة دشنت خطا جويا لتصديره إلى الصين ودول أخرى، وهو ما كان يدر على أفغانستان قرابة 800 مليون دولار سنويا، وفق حديث قاضي لموقع «سكاي نيوز عربية».

