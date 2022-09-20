«التجاري» يسلِّط الضوء على الحماية المصرفية

مال وأعمال

واصل البنك التجاري الكويتي دعمه لحملة «لنكن على دراية»، بنشر المحتويات التوعوية لتثقيف عملائه وتوعيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك وحماية بياناتهم المصرفية.

وفي هذا الشأن، قال المدير العام بالوكالة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد عبدالعزيز الزعابي أن حملة «لنكن على دراية» تسهم بشكل كبير في توعية عملاء البنوك ونشر الثقافة المصرفية. كما أنها تحث العملاء على استمرار اتخاذ الاجراءات المرتبطة بحماية معاملاتهم المصرفية بأمان. ومن الأهمية أن تكن آمناً عند انجاز أي معاملة سواء كانت العملية عبر الانترنت أو الهاتف النقال أو من خلال أجهزة السحب الآلي لضمان الحماية من الجرائم المالية والتصدي لها بشكل شامل.

وشدد الزعابي على أهمية عدم مشاركة البيانات والمعلومات الشخصية، ومنها أرقام البطاقات الائتمانية ورمز الـ OTP والتواصل مع البنك في حال تم سرقة أو فقدان البطاقة، علماً بأن البنك لا يطلب من العملاء أي بيانات شخصية مصرفية أو الكشف عن حساباتهم عبر الهاتف، أو الرسائل القصيرة أو تطبيقات التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو البريد الإلكتروني، أو عبر رسائل تطلب تحديث المعلومات البنكية من خلال الدخول إلى الروابط الإلكترونية، منوهاً في هذا الصدد أن صفحات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بحملة لنكن على دراية تحتوي على العديد من الرسائل التحذيرية والفيديوهات التوضيحية التي تساعد العملاء على حماية بياناتهم الشخصية. وأكد الزعابي أن هناك إجراءات فورية يجب على العملاء اتخاذها عند فقدان البطاقات المصرفية الخاصة بهم، يأتي في مقدمتها إيقاف البطاقة والتواصل مع مركز الاتصال بالبنك والذي يقدم خدماته للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الاسبوع.

وأضاف الزعابي أن الحملة تسهم في وصول العملاء إلى الخدمات المصرفية والمالية التي يحتاجون إليها وتبين لهم العديد من الأحكام أو الشروط الخاصة بتلك الخدمات بما يوفر لهم الحماية والأمان، مؤكداً أن البنك التجاري الكويتي حريص دائماً على تحقيق الأهداف التي تنشدها هذه الحملة ويسخر كل قنواته لعرض مضمون الحملة ورسائلها الهادفة إلى تثقيف العميل بالجوانب المصرفية والمالية.

