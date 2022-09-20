«الجزيرة» تحلِّق إلى تريفاندروم وبنغالور

مال وأعمال

أعلنت «طيران الجزيرة» عن إطلاق خطي رحلات جديدين إلى الهند وتحديداً إلى كل من مدينة تيروفانانتابورام والمعروفة سابقاً باسم تريفاندروم ومدينة بنغالورو والمعروفة سابقاً باسم بنغالور. وستقوم الشركة بتسيير رحلاتها بين الكويت وتيروفانانتابورام يومي الثلاثاء والأحد، حيث تكون رحلة العودة من تيروفانانتابورام في صباح اليومين التاليين. أما عن الرحلات بين الكويت وبنغالورو، وتقوم الشركة بتسييرها يومي الخميس والأحد، حيث تكون رحلة العودة من بنغالورو في الصباح اليومين التاليين. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، السيد/ روهيت راماشاندران: «نحن سعيدون بمواصلة توسّع شبكة وجهاتنا وزيادة عدد الوجهات التي نخدم بها الهند، إذ تلبي هذه الرحلات الجديدة الطلب العالي من قبل فئة المقيمين وقطاع الأعمال في الكويت على الرحلات المباشرة إلى مختلف الولايات الهندية، وكذلك من قبل المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي حيث تتوفر لهم رحلات تربطهم بهذه الولايات عبر الكويت».

