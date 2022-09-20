طرح حصة بإحدى شركات قناة السويس في البورصة

مال وأعمال

كشف رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في تصريح خاص لموقع «اقتصاد سكاي نيوز عربية» عن اعتزام السلطات المصرية طرح حصة تصل 15 في المئة من شركة القناة لرباط وأنوار السفن بالبورصة مع بداية العام المقبل. وأوضح ربيع أن هذا الطرح لا يعني وجود أي أزمة مالية لدى هيئة قناة السويس، مشيرا إلى أنه مجرد طرح للاكتتاب في البورصة وليس بيعا أو خصخصة. وكشف أن قناة السويس حققت إيرادات هذا العام تصل إلى 7 مليارات دولار ما يعني عدم وجود أي أزمة مالية وراء هذا التوجه للطرح بالبورصة. وشدد ربيع على أن الهدف من الطرح هو تنويع الاستثمار في الشركات التابعة لهيئة قناة السويس وأن يكون جزء منها موجودا بالبورصة وهذا سيحقق دخلا إضافيا لهيئة قناة السويس.