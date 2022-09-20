«الخليج» يوعّي العملاء بالقنوات السليمة للادخار والاستثمار

مال وأعمال

ضمن مسؤولياته المجتمعية، وفي إطار حرصه على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، يحرص بنك الخليج على تعريف عملائه بالقنوت السليمة للادخار والاستثمار، وذلك من خلال جميع قنواته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني وسائل الإعلام المختلفة.

يأتي ذلك من خلال مشاركة بنك الخليج الفاعلة، للعام الثاني على التوالي في حملة «لنكن على دراية»، التي يشرف عليها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، بهدف نشر الثقافة المالية في المجتمع، وزيادة الوعي بدور القطاع المصرفي، وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة، التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل لعملائها.

وأوضح مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الخليج، محمد القطان أن الادخار هو توفير جزء من المال لاستخدامه لاحقاً، أما الاستثمار هو تخصيص مبلغ مالي ووضعه في منتج أو خدمة بغرض الحصول على أرباح، مشيراً إلى أن البنوك الكويتية توفر لعملائها خدمات ومنتجات مختلفة للاستثمار الآمن تساعدهم على إدارة استثماراتهم وزيادة عائداتهم.

وأشار القطان إلى أن خدمة «وايز» من بنك الخليج توفر العديد من المزايا الاستثمارية في الأسواق العالمية المتنوعة بطريقة آمنة وسهلة وبأقل تكلفة، وهي متوفرة عبر منصة إلكترونية تمكن العميل من الوصول إليها بكل سهولة ومتابعة أداء استثماراته من أي مكان وزمان. كما انها تساعد العميل على تحقيق كل أهدافه المالية وتنمية ثروات خلال الفترة الزمنية المحددة. ولفت إلى أن البنك يوفر لعملائه حسـاب مليونيـر الدانـة هـو حسـاب السـحوبات والتوفيـر الأكثـر شـعبية فـي الكويــت منــذ عــام 1998، والــذي يوفــر فرصــًا عديــدة للفــوز بجوائــز نقديــة قيمــة علــى مــدار العــام، إذ يتوج مليونيرين في السحبين الكبيرين بقيمة 1,500دينار و1,000,000 دينار وفائزين في سحبين بقيمة 100,000 دينار لكل منهما، و10 فائزين في السحوبات الشهرية بقيمة 1,000 دينار لكل منهم.

