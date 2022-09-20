الأسهم الأوروبية تراجعت مع هبوط أسهم التكنولوجيا

مال وأعمال

تراجعت الأسهم الأوروبية عند الافتتاح أمس وقادت أسهم التكنولوجيا الانخفاض، وسط توقعات لرفع كبير في أسعار الفائدة من قبل مجلس الفدرالي الأميركي خلال الأيام المقبلة. هذا وتراجع المؤشر Stoxx600 الأوروبي 0.4%، مسجلاً أدنى مستوياته في شهرين، في حين انخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا شديد التأثر بأسعار الفائدة بنسبة 0.6%. وستتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، وهي الهيئة التابعة للبنك المركزي الأميركي التي تحدد سعر الفائدة، والتي ستعلن قرارها يوم الأربعاء. ويتوقع معظم المحللين أن تعلن ثالث زيادة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس.

