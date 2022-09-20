البورصة فقدت حاجز 45 مليار دينار مع البيع العشوائي

مال وأعمال

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واصلت البورصة تراجعها للجلسة الثانية على التوالي مع توقعات رفع الفائدة الاميركية على الدولار الذي اقترب من أعلى مستوياته في 20 عاما مقابل العملات الرئيسة الأخرى بالتزامن مع تراجع اسعار النفط عالميا بنحو 1% بالاضافة الى خسائر الاسواق العالمية التي ساهمت في الضغط على المؤشرات الرئيسية لينخفض 12 قطاعاً يتقدمها الطاقة.

وقد فقدت البورصة خلال جلسة الامس مستوى 45 مليار دينار لتهبط الى 44.677 مليار دينار مع مواصلة الخسائر وعمليات البيع العشوائي على الاسهم وذلك بالمقارنة باقفال جلسة اول امس الاحد والتي بلغت نحو 45.044 مليار دينار. وأغلقت البورصة تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 61?8 نقطة ليبلغ مستوى 7524?66 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?81 في المئة. وتم تداول 124 مليون سهم عبر 10211 صفقة نقدية بقيمة 38?4 مليون دينار (نحو 116?3 مليون دولار) بتنفيذ 10.21 ألف صفقة. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر62 نقطة ليبلغ مستوى 5709?34 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1?09 في المئة من خلال تداول 72?15 مليون سهم عبر 3738 صفقة نقدية بقيمة تسعة ملايين دينار (نحو 27?2 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 62?5 نقطة ليبلغ مستوى8369?53 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?74 في المئة من خلال تداول 51?9 مليون سهم عبر 6473 صفقة بقيمة 29?4 مليون دينار (نحو 89 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 59?04 نقطة ليبلغ مستوى 5927?67 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?99 في المئة من خلال تداول 60?2مليون سهم عبر 2810 صفقات نقدية بقيمة 8?12مليون دينار (نحو 24?6 مليون دولار).

انخفض مؤشر السوق الأول 0.74%، وهبط «العام» 0.81%، كما نزل المؤشران الرئيسي 50 بواقع 0.99%، وهبط الرئيسي 1.09% عن مستوى أمس الأحد.

وأثر على أداء الجلسة انخفاض 12 قطاعاً على رأسها الطاقة بنحو 5.38%، بينما تزيل قائمة الانخفاضات التأمين بـ 0.25%، فيما استقر قطاع الرعاية الصحية.

وعلى مستوى الأسهم، تقدم «صكوك» القائمة الخضراء بـ 2.94%، بينما جاء «بيت الطاقة» على رأس التراجعات بـ 13.75%.

وبشأن الأنشط، تصدر «استهلاكية» المتراجع 4.35% الكميات بـ 16.3 مليون سهم، بينما تقدم «بيتك» السيولة بقيمة 8.71 ملايين دينار، منخفضاً 0.89%

