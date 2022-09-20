«الغانم»: اعادة تشكيل مجلس الإدارة

مال وأعمال

أعلنت شركة أولاد علي الغانم للسيارات أنه بناء على قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2022/08/25 والمتضمن انتخاب عضوين مستقلين مكملين لمجلس الإدارة الحالي، فإن مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات قد اجتمع وقرر إعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي: فهد علي محمد ثنيان الغانم رئيسا لمجلس الإدارة، ويوسف عبدالله القطامي نائبا لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وعلي عبدالجليل بهبهاني وعلي مرزوق علي الغانم ومحمد خالد علي الغانم أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذين، وجهاد محمد أحمد القبندي وأحمد مشاري عبدالوهاب الفارس أعضاء مستقلين.

