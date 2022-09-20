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أسعار الغاز تواصل التراجع في أوروبا


تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا مجدداً إلى أدنى مستوى لها في شهرين تقريباً، حيث تكثف الدول جهودها لتخفيف أزمة الطاقة مع اقتراب بدء موسم التدفئة بعد أقل من أسبوعين. انخفضت الأسعار المعيارية بنسبة 8.8%، مواصلة انخفاضها الأسبوع الماضي. وتخطط ألمانيا والمملكة المتحدة ودول أخرى لإنفاق المليارات لتخفيف اعتمادهم على الواردات الروسية وإنقاذ شركات الطاقة المحلية وتحديد الأسعار، لتخفيف الضغوط على الشركات والأسر. وتتواصل المناقشات حول مقترحات المفوضية الأوروبية للمساعدة في الحد من تأثير الأزمة، والتي تحتاج إلى توقيع الدول الأعضاء عليها.


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