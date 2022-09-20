المشعان: رسائل بضمان المدرجين على القائمة السوداء

وطن النهار

كشف مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير حمد المشعان عن زيارة لأمين المظالم في مجلس الأمن ريتشارد ملانجون الى الكويت في منتصف اكتوبر المقبل للقاء لجنة التأهيل برئاسة السفير حمد المشعان وبعضوية جهاز أمن الدولة ووزارة الاوقاف والطب النفسي لمعرفة انطباعات اللجنة عن المدرجين في القائمة السوداء وهم 3 كويتيين واثنان من فئة غير محددي الجنسية ( بدون) ثم يلتقي وجها لوجه بكل منهم بحضور مترجم من قبل أمين المظالم ودون تدخل من أي جهة.

واضاف في ردوده على اسئلة الصحافيين بعد الكلمه التي ألقاها في ورشة العمل التى افتتحها أمس، أن الامر يحتاج إلى وقت طويل حيث سننتظر تقرير أمين المظالم بعد شهرين من مغادرته الكويت ثم يرفع هذا التقرير الى مجلس الامن.

وأوضح المشعان ان هؤلاء المدرجين على قائمة مجلس الامن السوداء خضعوا لتأهيل لمدة عام كامل، مشيرا الى ان إدراج الشخصين من فئة البدون يأتي من منطلق انساني بحت.

ولفت الى ان نتائج زياراته واجتماعاته السابقه بشأن المدرجين كانت ايجابية وندفع بهذا الاتجاه لاغلاق هذا الملف بتوجيهات من وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر، والذي وجه رسائل الى نظرائه وزراء الخارجية في مجلس الامن، وهذا الاجراء الاول من نوعه في العالم، وهي سابقة لم تحدث من قبل، وهذا يعد ضماناً من وزارة الخارجية لاعضاء مجلس الامن، لان الكويت كفيلة بهؤلاء.

واشار الى ان الاجراء المعتاد يعتمد على قيام الشخص نفسه بالذهاب الى مجلس الامن لمناقشه ملفه، موضحا وجود قيود وما زالت جارية على هؤلاء الاشخاص من قبل الحكومة الكويتيه مثل فتح حسابات مصرفية والحصول على جواز سفر وتجديد رخصة قيادة وشراء سيارة، وذلك التزاما من قبل الكويت لقرارات مجلس الامن ذات الصلة، ولا يتم رفع هذا الاجراء الا برفع القيود عنهم.

انتقال المقاتلين

وحول وجود ملاحظات من قبل الخزانة الاميركية لعملية تمويل الارهاب في الكويت، قال المشعان: نحن علي تعاون وتنسيق دائمين معهم، مشيرا الى انه التقى بالامس بممثل وزارة الخزانة الاميركية المشارك بهذه الورشة.

ولفت الى ان الارهاب وان كان قد تقلص في المنطقة لا يعني تخفيف الاجراءات الاحترازية للحد من انتشاره وتجفيف منابع التمويل، وانتقال المقاتلين من دولة الى اخرى.

تجفيف منابع الإرهاب

وجدد المشعان تأكيده بعدم وجود مقاتلين كويتيين ضمن الجماعات الارهابية، وذلك وفق المعلومات المتوافره والتى حصلت عليها وزارة الخارجية من الجهات المعنية.

وعن حرص الكويت لاستضافه ورشة العمل المعنية في العملات الافتراضية التى تستضيفها الكويت ممثلة بوزارة الخارجية بالتعاون مع مركز استهداف تمويل الارهاب TFTC، قال المشعان: إن ذلك يأتي ضمن التزام الكويت في مجال مكافحة الارهاب، مشيرا الى ان الكويت سباقة وحريصة كل الحرص على مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

وفي معرض رده على سؤال حول رصد الكويت وجود شبهات في حسابات بنكية قد تمول الإرهاب، نفي المشعان رصد أي شبهات من هذا النوع، مؤكدا أن جميع الاموال الموجهة من الكويت الى الخارج بما فيها الموجهة عن طريق الجمعيات الخيرية تخضع لمراقبة وزارتي الخارجية والشؤون وتمر بفلترة وبعده مراحل حتى تصل الى المستفيد.

وعن التنسيق الكويتي الخليجي في تجفيف منابع تمويل الارهاب ومكافحته، أكد المشعان : إن الكويت ضمن أعضاء مركز استهداف تمويل الارهاب الذي يضم في عضويته دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، مشيرا الى مشاركة الكويت في ورشات العمل التى يقيمها المركز باستمرار لبحث مواضيع الارهاب، لافتا الى ان هذه الورشة التي عقدت في الكويت هي الاولى من نوعها عقب انتهاء جائحة فيروس كورونا.

وكشف عن انعقاد ورش أخرى مستقبلا في دول خليجية، وان النشاط في هذا المجال سيزداد، وذلك لتبادل الخبرات بين الدول الاعضاء والجهات الأمنية لهذه الدول مثل وزارة الدفاع وجهاز أمن الدولة ووحدة التحريات المالية والبنك المركزي

وفي كلمته التي ألقاها، خلال افتتاح اعمال ورشة العمل المعنية في العملات الافتراضية التي تستضيفها الكويت لمدة يومين ممثلة بوزارة الخارجية بالتعاون مع مركز استهداف تمويل الارهاب (تي اف تي سي)، اكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التنمية والتعاون الدولي الوزير المفوض حمد المشعان دور الكويت الفعال في مجال مكافحة الارهاب والعمل على تحقيق جميع مضامين قرارات الامم المتحدة المتعلقة في مكافحة الارهاب وتمويله.

وذكر أننا اليوم نقطف ثمار النتائج المرجوة بعد مرور خمس سنوات على انشاء مركز استهداف تمويل الارهاب في العمل على تنفيذ العديد من الادراج للكيانات والافراد المتورطين في عمليات تمويل الارهاب وتحديد مفاهيم الخطر مع تحقيق خارطة طريق في تبادل المعلومات والعمل على بناء القدرات وتنسيق جهود الدول الاعضاء في مكافحة الارهاب وتمويله.

وتابع أنه على الرغم من التحديات التي واجهت المجتمع الدولي في انتشار وباء كورونا (كوفيد - 19) إلا أن الاصرار والاجتهاد لم يوقف استمرار واعمال مركز استهداف تمويل الارهاب.

وأوضح أن العالم بأسره يعاني من التهديدات الارهابية وعمليات التمويل في المحاولة الى نزع مكامن الاستقرار في المنطقة والاضرار في الانظمة السياسية والاقتصادية والتهديد لعناصر السلم والامن الدوليين.

واستذكر الدور الذي تقوم به كل الدول الاعضاء من مشاركة فعالة من خلال تبادل في المعلومات والعمل على تحقيق مفهوم بناء القدرات الذي يعكس ان الخطر والتهديد مشترك في منطقتنا هو مكافحة الارهاب وتمويله.

وأضاف: أنشئ مركز استهداف تمويل الإرهاب عام 2017 كنهج تعاوني لمواجهة التهديدات والمتغيرات الناشئة عن تمويل (الإرهاب) برئاسة مشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وبمشاركة عضوية دول الخليج العربي لافتاإلى انه يسهم في تحقيق ركائز العمل المشترك بأدوات جديدة ومبتكرة من منطلق تحديد وتتبع وتبادل المعلومات المتعلقة بالشبكات المالية الارهابية وتنسيق الإجراءات الرادعة والمشتركة والعمل على تعزيز بناء القدرات لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب

