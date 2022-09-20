نصف البشرية في وداع إليزابيث الثانية

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لندن- الوكالات: شيعت بريطانيا والعالم أمس الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، في جنازة تاريخية تقدمها الملك تشارلز الثالث وأعضاء الأسرة المالكة، بمشاركة مئات من قادة العالم والمسؤولين فيما تابع نصف سكان الارض تقريبا الحدث المهيب عبر شاشات التلفزة... (طالع ص 15-14).

وفي لندن شارك في التشييع مئات الآلاف من الأشخاص المحتشدين في شوارع المدينة منذ ساعات الفجر بينما قدر عدد المتابعين حول العالم بنحو 4 مليارات شخص وهو ما يوازي نصف عدد سكان الأرض الذين واكبوا لحظة بلحظة مسيرة النعش الملكي، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة في تاريخ بريطانيا الحديث. وعقب قداس في كنيسة ويستمنستر، نُقل التابوت المصنوع من خشب البلوط والمغطى بالعلم الملكي مع التاج الإمبراطوري على عربة مدفع عبر وسط لندن، مرورا بمقر الإقامة الرسمي قصر باكنغهام إلى قوس ولينغتون في هايد بارك كورنر، حيث تبعه الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة سيرا على الأقدام لمسافة 2.4 كيلومتر، ووصلوا إلى قلعة وندسور غرب لندن، من أجل قداس آخر في كنيسة سانت جورج. وقبل ذلك، استغرق نقل النعش من القصر إلى كنيسة ويستمنستر 8 دقائق، حيث حُمل على عربة يجرها 142 من جنود البحرية.

وُدفنت الملكة إليزابيث الثانية بجوار الأمير فيليب، الذي جمعها به رباط الزواج على مدى 73 عاما. وكانت الملكة فارقت الحياة في الثامن من سبتمبر عن عمر ناهز 96 عاما، وذلك بعد 70 عاما من توليها العرش.

ومن بين ألفي شخص، حضروا مراسم الجنازة كان هناك نحو 500 من زعماء العالم، بينهم 11 زعيما ورئيسا عربيا في حين مثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المراسم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد .

ووجه الملك تشارلز الشكر للشعب البريطاني، ومختلف شعوب العالم، على رسائل التعاطف التي قدموها بعد وفاة والدته. وقال الملك، الذي جاب المملكة المتحدة منذ وفاة والدته، في بيان «على مدى الأيام العشرة الماضية: تأثرت أنا وزوجتي بشدة برسائل التعزية والدعم العديدة التي تلقيناها من هذا البلد ومن جميع أنحاء العالم»، ومضى يقول: «بينما نستعد جميعا لوداعها الأخير، أردت ببساطة أن أغتنم هذه الفرصة لأقول شكرا لكل هؤلاء الأشخاص الذين لا حصر لهم والذين قدموا مثل هذا الدعم والراحة لعائلتي ولي في هذا الوقت الحزين».