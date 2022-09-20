ممثل سمو الأمير قدَّم واجب العزاء: الملكة الراحلة في قلب الكويت

الأولى

قدَّم ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد واجب العزاء إلى الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بوفاة الملكة إليزابيث الثانية في قصر باكنغهام الليلة قبل الماضية. ونقل سموه تعازي سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وشعب الكويت إلى الملك تشارلز الثالث، مستذكرا سموه المكانة الخاصة التي حازتها الملكة الراحلة في قلب الكويت قيادة وشعبا، كما عبر سموه عن صادق المواساة والشعور المتبادل في الحزن على رحيل جلالتها، مؤكدا دورها الرائد في توطيد العلاقات الممتدة والخاصة بين البلدين والشعبين الصديقين. وقد عبر الملك تشارلز الثالث عن خالص شكره لسموه على صادق المشاعر وامتنانه على حضور سموه لتقديم واجب العزاء ما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.