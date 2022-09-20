رئيس الوزراء: العالم يمر بظروف استثنائية

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أكد ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد أهمية المشاركة في اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تواكب ظروفا عالمية استثنائية يمر بها العالم أجمع، داعيا جميع الدول الأعضاء للتكاتف لحل المشكلات العالقة والتنسيق مع المنظمة في جهودها والتعاون مع جميع أجهزتها ووكالاتها.

جاء ذلك خلال لقاء ممثل صاحب السمو أمير البلاد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في نيويورك مساء اول من أمس حيث نقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتأكيدهما دعم الكويت للدور المهم والبارز لمنظمة الأمم المتحدة بجميع وكالاتها وبرامجها ودعمهما للجهود التي يبذلها الأمين العام في تطوير عمل المنظمة.

وبين سموه ان منظمة الأمم المتحدة وبقيادة غوتيريش تبذل جهودا مشهودة في حل النزاعات المسلحة وما يترتب عليها من تبعات وكذلك معاونة الدول الأعضاء في التعافي الاقتصادي والاجتماعي من آثار جائحة فيروس كورونا.

وأوضح سموه أن للكويت دورا فاعلا في دعم الخطط والبرامج الإستراتيجية لمنظمة الأمم المتحدة في جميع المجالات وتسهم بشكل محوري في الجهود الإنسانية لمواجهة الكوارث والأزمات وحل النزاعات وتحقيق الأمن والاستقرار.

كما جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية ودور الأمم المتحدة في إرساء دعائم السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانب آخر، استقبل ممثل صاحب السمو أمير البلاد في مقر بعثة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة أمس أمين سر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية عبدالمحسن المطيري ورئيس العلاقات العامة ولجنة شؤون الطلبة في الاتحاد حمود العتيبي.

ودعا سموه أبناءه الطلبة إلى أن يكونوا خير ممثلين لبلدهم معربا عن ثقته الكبيرة بشباب الكويت الذين أثبتوا كفاءة عالية وحققوا مكانة علمية في جميع الميادين وفي مختلف المحافل الدولية، مؤكدا سموه حرص الحكومة على رعاية أبنائها الطلبة في الداخل والخارج والعمل على توفير جميع الوسائل والسبل التي تمكنهم من أداء رسالتهم وتحقيق أهدافهم العلمية وتذليل كل العقبات والصعوبات التي تعترض مسيرتهم.