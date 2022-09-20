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المزرم: لا صحة لإعفاء الموسى

علي الفرحان
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الثلاثاء 20 سبتمبر 2022

نفى رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، امس الاثنين، ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي عن صدور مرسوم أميري بإعفاء وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م. علي الموسى من منصبه. وكان عدد من العاملين في وزارة الكهرباء والماء اعتصموا امس مجددا مطالبين بصرف مكافأة العيار وبدل السهر والأعمال الشاقة وبدلات الخطر والتلوث والشاشة وطبيعة عمل الإداريين، مؤكدين استمرارهم في تنظيم الاعتصامات حتى ينتزعوا حقوقهم.
من جهتها استمرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في تقديم خدماتها لكل المراجعين عن طريق المنصات الإلكترونية ومن خلال استقبالهم في مبنى الوزارة والمكاتب الخارجية التابعة لها، وذلك بعد عرقلة المعتصمين دخول المراجعين من الباب الرئيس.


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