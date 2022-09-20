البنوك المركزية تشدد سياساتها النقدية لمواجهة التضخم

مال وأعمال

اشار تقرير بنك الكويت الوطني الى ان ارتفاع تكاليف المعيشة بوتيرة مطردة دفع معظم البنوك المركزية الرئيسية إلى تطبيق سياسات نقدية أكثر تشدداً عما كانت عليه سابقاً. ووصلت أسعار الفائدة الرئيسية الآن إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، مع توقع بمواصلة ارتفاعها خلال الفترة المتبقية من عام 2022 و2023 على الأقل. وذكر التقرير ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كان في صدارة البنوك المركزية التي بادرت بتطبيق سياسات نقدية متشددة، في حين بدأت جهات أخرى، خاصة البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا في اللحاق به وتشديد سياساتها مع ترسخ مخاطر ارتفاع معدلات التضخم. كما تزامن قيام الفيدرالي بتشديد سياساته النقدية بوتيرة سريعة مع ارتفاع الدولار بمستويات غير مسبوقة، مما عرض العملات الرئيسية الأخرى لضغوط كبيرة وأسهم في تفاقم مشكلة التضخم عبر رفع تكاليف الاستيراد. وأدى ذلك أيضاً لتعرض السندات الأوروبية لعمليات بيعيه مكثفة. من جهة أخرى، بدأت طفرة الطلب التي أعقبت الجائحة في التلاشي في ظل الضغوط التي يتعرض لها المستهلك، مما قد يزيد من مخاطر الدخول في مرحلة من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا. وإذا استمر الانخفاض الذي سجلته أسعار السلع الأساسية مؤخراً، فسيكون بادرة مرحباً بها من قبل صانعي السياسات والمستهلكين على حد سواء. انخفض زخم نمو الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر القليلة الماضية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم، وضعف البيئة الاقتصادية على المستوى العالمي. ويبدو أن معدل التضخم الكلي قد بلغ ذروته مع استقرار الأسعار على نطاق واسع في شهري يوليو وأغسطس الماضيين، مما أدى إلى تراجع معدل الزيادة على أساس سنوي إلى 8.3% حتى أغسطس مقابل 9.1% في يونيو، إلا أن التضخم الأساسي (الذي يستثنى أسعار المواد الغذائية والطاقة) استمر بالارتفاع بمعدل أعلى مما كان متوقعاً بنسبة 0.6%، على أساس شهري، ليصل إلى 6.3% في أغسطس مقابل 5.9% في يوليو. وواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية المتشددة، إذ رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% في اجتماعه المنعقد في 15 يوليو (لتصل بذلك الارتفاعات التراكمية إلى 2.25% منذ مارس)، مع توقعات برفعها بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده في 21 سبتمبر وبمقدار 125 نقطة أساس أخرى قبل نهاية العام. كما بدأ الفيدرالي بتخفيض الميزانية العمومية في يونيو، ورفع المعدل الشهري لوتيرة التخفيض من 47.5 مليار دولار إلى 95 مليار دولار في سبتمبر. وعلى الرغم من توافر الظروف التي تبرر تطبيق المزيد من التدابير الصارمة بالنظر إلى المعدلات التي وصل لها التضخم، إلا أن هناك مخاطر تكمن في تباطؤ الفيدرالي في الاستجابة لديناميكيات تراجع وتيرة نمو التضخم. فعلى سبيل المثال، تشير العديد من المؤشرات المستندة إلى بيانات السوق بالفعل إلى أن التضخم سوف يتراجع بوتيرة سريعة خلال الأشهر المقبلة، في حين أن بعض المؤشرات الأخرى (أسعار السلع، مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات، أسعار السيارات المستعملة، وغيرها) والتي عادة ما تدفع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين للارتفاع، تشير الأن إلى تراجع الضغوط التضخمية في المستقبل. كما انخفضت توقعات تضخم أسعار المستهلكين (احدى المقاييس الرئيسية التي يهتم بها الاحتياطي الفيدرالي) مقارنة بالمستويات المرتفعة التي شهدها مؤخراً. وتلخص الفوضى المستمرة لاقتصاد منطقة اليورو عدد من العوامل التي تتضمن أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق، وترسخ معدلات التضخم المرتفعة، وتشديد أوضاع سوق العمل، وتراجع أداء اليورو، ورفع المركزي الأوروبي لسعر الفائدة بمعدلات كبيرة وتزايد المؤشرات الدالة على الركود الوشيك للاقتصاد الأوربي. من جهة أخرى، شهدت تدفقات الغاز الروسي اضطرابات متكررة، إذ أوقفت روسيا تدفقات الغاز عبر أحد خطوط الأنابيب الرئيسية (نورد ستريم 1) مما أدى إلى تزايد المخاوف المتعلقة بتوافر الغاز وربما تقنين الإمدادات. بالإضافة إلى ذلك، هدد الرئيس فلاديمير بوتين بوقف كافة تدفقات الطاقة إلى الدول التي تدعم تحديد سقف لأسعار النفط الروسي. وعلى الرغم من مراجعة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام ورفعها إلى +4.1% على أساس سنوي، إلا أن مؤشر مديري المشتريات المركب للكتلة الأوروبية ظل في منطقة الانكماش خلال شهر أغسطس عند مستوى 48.9 مقابل 49.9 في يوليو. وبصورة واضحة، تراجع أداء قطاع الخدمات، والذي يعتبر النقطة المضيئة الدالة على ارتفاع الطلب بعد الجائحة، ودخل في منطقة الركود في أغسطس، إذ وصلت قراءة المؤشر إلى 49.8 مقابل 51.2. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية المستمرة، ظلت أوضاع سوق العمل شديدة إلى حد ما، إذ انخفض معدل البطالة إلى 6.6% في يوليو مقابل 6.7% في يونيو.

