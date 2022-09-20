«المركزي السعودي»: العملات الرقمية للبنوك المركزية ليست بديلاً من الورقيّة

مال وأعمال

قال محافظ البنك المركزي السعودي «ساما»، فهد المبارك، امس الاثنين، إن تصميم وإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية يجب أن يراعي احتياجات وخصوصات كل دولة، وأن يكون نابعاً من تصور واضح يراعي كل الجوانب ذات العلاقة وخصوصاً الآثار المتوقعة على البنوك التجارية والقطاع الخاص ككل والأفراد كذلك. وأضاف المبارك، خلال كلمته في الورشة المهمة حول «العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي» التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي السعودي وصندوق النقد الدولي، أنه من المرجح ألا تحل العملات الرقمية للبنوك المركزية كبديل مطلق للنقد الورقي أو أنظمة المدفوعات الإلكترونية الحالية لكثير من الدول في المدى القصير أو المتوسط، وإنما ستؤدي دوراً تكاملياً مع بقية أشكال النقد التقليدي وأنظمة المدفوعات الأخرى. وأوضح المبارك، أن التقنية المالية تعد أحد أهم مخرجات استخدام التقنيات الناشئة في هذه المرحلة، والتي سوف تسهم في تعزيز نمو القطاع المالي الذي يعد أحد ركائز النمو الاقتصادي في الدول العربية والعالم أجمع. وأشار محافظ المركزي السعودي، إلى أنه في ظل الطلب المتزايد على هذا النوع من التقنيات تؤدي البنوك المركزية دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الذي يعتمد على هذه الأدوات وتجنيبها الكثير من المخاطر المحتملة ودعم الابتكار المتزن؛ وذلك من خلال دراسة أبعاد إصدار نموذج رقمي للعملات السيادية المتمثلة في العملات الرقمية للبنوك المركزية، وإجراء التجارب والاختبارات لفهم التقنيات والسياسات والتشريعات لها.