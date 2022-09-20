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أحمد فهمي تعاقد على بطولة «سره الباتع»


تعاقد الفنان أحمد فهمي على بطولة مسلسل «سره الباتع»، إخراج خالد يوسف، ويشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد السعدني وهالة صدقي، ومن المقرر تحديد موعد لبدء التصوير قريبًا.
ومن المفترض أن يعرض المسلسل في رمضان 2023، وحاليًا تواصل الشركة المنتجة ترشيح باقي أبطال العمل والتعاقد معهم من أجل الإعلان عن بداية التصوير.
ويعود مشروع العمل لعام 2010 حيث كان خالد يوسف ينوي في البداية تقديمه كعمل سينمائي، قبل أن يعدل فكرته ويقرر في عام 2011 تقديمه في قالب الدراما التلفزيونية. وكان من المقرر أن يكتب له السيناريو والحوار الكاتب محفوظ عبدالرحمن، ولكن تم تأجيل العمل.


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