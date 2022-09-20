خالد الحربي لـ «النهار»: لن أغيب عن المسرح والدراما

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أكد المخرج خالد الحربي لـ «النهار» ان فكرة فيلم «90 يوم» قد راودته منذ 15 سنة وكانت فكرة رسالة الماجستير، لان نسبة الطلاق في الدول العربية عالية حيث كان يعتقد ان احد اسباب تلك النسب العالية هو جهل الزوج والزوجة بشروط الطلاق وهي 90 يوم ايام العدة والتي يجب ان تكون فيها الزوجة في منزل الزوجية وتعتبر انها مازالت زوجة الى ان ينتهي الـ90 يوم وبعد التسعين يوماً تصبح محرمة على زوجها.

واضاف قائلا: كان هناك العديد من الاسباب لكني لم اكمل البحث في رسالة الماجستير ولجأت لبحث آخر وظلت الفكرة تراودني خصوصا ان خلال 15 سنة لم يحدث اي تغيير في نسب الطلاق ومن هنا جاءت فكرة كتابتي للفيلم.

وبسؤاله عما إذا كان الفيلم يقدم توعية للمجتمع اجاب قائلا: بالطبع يقدم الفيلم توعية للمجتمعات العربية وفيه توليفة تجعله صالحاً لدخول كل البيوت والفيلم من إنتاج مؤسسة أفكار الغد للإنتاج الفني، وتدور أحداثه في إطار درامي، وهو عن قصة الطبيبة سارة التي تبحث عن الرجل المناسب للزواج منه، وتتحدى الجميع من أجله عندما تجده، لكنها تكتشف أنه يخفي حقيقة مثيرة و يسلط الفيلم الضوء على بعض العادات والقضايا الشائكة في المجتمع بطريقة كوميدية.

وعن كواليس العمل والصعوبات التي واجهها اثناء التصوير قال: حاولنا الوصول لوزارة الثقافة والتلفزيون السعودي للمشاركة في الانتاج لكننا لم نوفق وقررنا ان نخوض التجربة بأنفسنا وبدأنا البحث عن شركة موزعة تتحمس للفكرة وقيمة الفيلم ووفقنا في الوصول لشركة «ماد سوليوشنز» كشركة موزعة مهمة في العالم العربي وتحمسوا لهذا الموضوع فبدأت خطواتي لإنهاء هذا العمل ومن خلال خبرتنا في امور الإنتاج للاعمال المسرحية والتلفزيونية ساعدتنا في امور الانتاج للفيلم ان تمر بسلاسة وبدون صعوبات، كانت العقبة الوحيدة هي توقفنا بسبب الكورونا واحدى المشكلات كانت صعوبة استقدام فريق العمل من القاهرة للسعودية.

وقال ايضا : من اهم الاشياء هي فكرة تطوير النص وقمت بتعديلات في السيناريو قبل التصوير بعشرين يوم حيث كنت اقوم بالتأكيد على فكرة الفيلم على كل الشخصيات حتى يخرج بصورة أفضل

وعن وجود أعمال فنية جديدة قادمة اجاب قائلا: نرى كمؤسسة «أفكار الغد» التي تدور في فلك انتاج اعمال سعودية جماهيرية وتجارية ولها قبول عند المشاهد الخليجي والسعودي كما فعلنا في فيلم «90 يوم» والهدف ان نصنع قاعدة جماهيرية في الجمهور السعودي وخلال السنوات القليلة القادمة نستطيع نحن والمنتجون ان نقدم افلاماً بكل انواعها لنصل الى خلق قاعدة جماهيرية كبيرة للفيلم المحلي في السعودية وفي الخليج ولاحقا في العالم العربي.

وعما إذا كانت السينما تصل الى المتلقي اكثر من المسرح قال : لدي العديد من الاهداف والافكار واحاول ككاتب وفنان أن اوصلها للمتلقي والجمهور بصفة عامة وفي الفترة الأخيرة نجد ان هناك دعماً من كل الجهات حيث إن السينما اصبح لها مطلب واهتمام عن طريق انشاء السينمات وقاعات العرض والسينما هي الوسيلة الاقرب لتنفيذ الافكار وعندما يجد المسرح نهضه مماثلة وتطوراً مماثلاً للسينما سينهض انا أساسياً رجل مسرح في المقام الاول.. والفن ممكن أن يقدم في كل القوالب سواء سينما او مسرح او دراما ولكن السينما تأخذ النصيب الاكبر الان نقدم افكارنا ونوصل اهدافنا ونحاول ان نرفع من ذائقة المتلقي السعودي او الخليجي بصفة عامة ولن اغيب عن المسرح او حتى الاعمال الدرامية التلفزيونية.

