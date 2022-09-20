مهرجان البحرين السينمائي ينطلق 15 أكتوبر المقبل

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كشف رئيس مهرجان البحرين السينمائي نائب رئيس مجلس إدارة نادي البحرين للسينما يوسف فولاذ عن إقامة الدورة الثانية من المهرجان في الـ? 15 من أكتوبر القادم، لتستمر حتى تاريخ 19 من الشهر نفسه. وقال فولاذ إن الدورة الثانية من المهرجان ستقام تحت رعاية كريمة من الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، وبحضور نخبة من السينمائيين الخليجيين والعرب.

وفي ذات السياق أعرب فولاذ عن شكره وتقديره لما تقدمه هيئة البحرين للثقافة والآثار من دعم متواصل لفعاليات نادي البحرين للسينما، ومن بينها مهرجان البحرين السينمائي.

وذكر فولاذ أن المهرجان يشهد مشاركة واسعة من جميع الدول العربية، إلى جانب بعض المشاركات العالمية التي سيتم الإعلان عنها قريباً كفعاليات مصاحبة. وأشار فولاذ إلى إن اللجنة المنظمة استقبلت 430 فيلماً للمشاركة في مسابقة المهرجان بعد إغلاق باب المشاركة في 31 من أغسطس الماضي ، لتحال الأفلام بعد ذلك إلى اللجنة المختصة باختيار الأفلام المشاركة .

وحول الفعاليات المصاحبة للمهرجان بين فولاذ أن المهرجان سينظم عدداً من الورش التدريبية المتقدمة لصناع الأفلام، إلى جانب بعض النداوات وحلقات النقاش المصاحبة للعروض، متوقعاً أن يشهد المهرجان حضوراً عربياً لافتاً.

يذكر أن مسابقة الدورة الثانية من مهرجان البحرين السينمائي تضم 3 فئات رئيسة هي: الأفلام الروائية القصيرة، الأفلام الوثائقية، وأفلام التحريك، إلى جانب مسابقة الفيلم البحريني، ومن المقرر أن يتم افتتاح فعاليات المهرجان بعرض مجموعة من الأفلام المشاركة في المسابقة وبعض الأفلام المصاحبة ، بحضور نجوم خليجيين وعرب بهدف دعم صناعة السينما في مملكة البحرين، وتشجيع انخراط الشباب في هذا المجال، وصولاً بهم إلى الاحترافية، وهو ما يسعى نادي البحرين للسينما إلى تحقيقه من خلال مبادراته و أنشطته المختلفة.

