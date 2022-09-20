ديانا كرزون تشوق جمهورها بـ «تفاحة»

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بدأت النجمة ديانا كرزون تشويق جمهورها لجديدها القادم «تفاحة»، وهي الأغنية التي تقدمها باللهجة الأردنية من كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع موسيقي خالد مصطفى.

وقامت ديانا بنشر برومو الأغنية، عبر صفحتها الرسمية على «إنستغرام»، معلنة أنها ستقوم بطرحها قريباً دون تحديد موعد رسمي لذلك.

تأتي أغنية «تفاحة» استكمالاً للنشاط الفني الكبير، الذي تعيشه ديانا هذه الفترة، إذ سبق لها أن قامت بطرح أغنية باللهجة المصرية قبل فترة قصيرة حملت اسم «نجم مصر»، من كلمات وألحان محمد مصطفى ملك، وألحان توما، وظهرت بها ديانا بشكل مختلف كلياً عن كل أغانيها السابقة، إذ تعمدت تصوير نفسها على هيئة شخصية كرتونية.

واستمراراً للتميز الذي سجلته كرزون في الفترة الأخيرة، استطاعت ديانا تحقيق رقم مميز في تطبيق «تيك توك»، إذ حصد وسم #ديانا_كرزون، الذي أطلقه «فانز» ديانا تحقيق أكثر من 233 مليون مشاهدة في التطبيق الشهير، بينما حصدت باقي الوسوم، التي تحمل اسمها أكثر من 10 ملايين مشاهدة لتجمع ما يقارب الـ250 مليون مشاهدة، خلال فترة قصيرة في «تيك توك».

وتناقل جمهور ديانا عدداً كبيراً من المقاطع المصورة لها، وعلى وجه الخصوص تلك التي تم التقاطها، خلال حفلاتها الأخيرة في الأردن، والتي حققت نجاحاً كبيراً بحضور جماهيري مميز لثلاث حفلات أحيتها مؤخراً.

