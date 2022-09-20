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دينا الشربيني في «سوق الكانتو»


تعود الفنانة دينا الشربيني للتعاون مع الفنان أمير كرارة، من خلال مسلسل «سوق الكانتو»، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.
وتواصل دينا، من خلال المسلسل الذي كتبه خالد سرحان، الحضور في السباق الرمضاني، متراجعة عن البطولة النسائية التي قدمتها عدة سنوات، بوقت بدأت جلسات العمل من أجل التحضير لتصوير المسلسل خلال نوفمبر المقبل، بينما يتواصل اختيار باقي فريق العمل خلال الفترة الحالية، وتحديد مواقع التصوير، وبناء الديكورات، وخاصة أن الكاتب سلم المعالجة الدرامية مكتملة للشركة المنتجة.
وكان آخر تعاون بين دينا وكرارة في مسلسل «طرف تالت» الذي عرض قبل 10 سنوات، وحقق ردود فعل جيدة.


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