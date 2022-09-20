عبدالعزيز الصايغ: الكويت نائباً لرئيس الاتحاد الدولي لمهرجانات السينما العربية

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عبَّر المخرج عبدالعزيز الصايغ رئيس مهرجان الكويت للسينما الجديدة رئيس قطاع السينما في نقابة الفنانين والاعلاميين في الكويت عن سعادته الغامرة لاختيار الكويت نائبا لرئيس الاتحاد الدولي لمهرجانات السينما العربية حيث نال مهرجان الكويت للسينما الجديدة برئاسة المخرج عبد العزيز الصايغ عضوية نائب الرئيس في الهيئة الإدارية للاتحاد الدولي لمهرجانات السينما العربية وعضوية هيئة التأسيس.

وأشار المخرج عبدالعزيز الصايغ أن الاتحاد سوف يفتح آفاق التعاون بين المهرجانات العربية والدولية، وسوف يسهم في التبادل الثقافي السينمائي على المستوى العربي والدولي موضحا أن الهيئة التأسيسية تضم 19 رئيس مهرجان سينمائي دولي من 13 دولة عربية وأجنبية هي: الكويت والجزائر، المغرب، مصر، تونس، ليبيا، فلسطين، العراق، لبنان، سويسرا، هولندا، ايرلندا، الدنمارك.

وقال رئيس مهرجان الكويت للسينما الجديدة رئيس قطاع السينما في نقابة الفنانين والاعلاميين في الكويت ان الهيئة الإدارية للاتحاد الدولي لمهرجانات السينما العربية قد تشكلت على النحو التالي د.عزالدين شلح رئيسا للاتحاد- فلسطين، عبد العزيز الصايغ نائبا لرئيس الاتحاد - الكويت، جمال زايدة امينا عاما للاتحاد- مصر، سردار زنكنة أمينا للمالية- العراق، طاهر هوشى مسؤول العلاقات الدولية- سويسرا، افين برازي مسؤول الاعلام- الدنمارك، د.حمادي جيروم عضو هيئة إدارية- المغرب، رجاء كميشة عضو هيئة إدارية- تونس، زهرة مفيد عضو هيئة إدارية- ايرلندا،

وعبر بيان صدر عن الاتحاد أوضحت الهيئة التأسيسية الأعضاء المؤسسين وأهداف الاتحاد وهم كل من حسن عليليش رئيس مهرجان سوسة الدولي لفيلم الطفولة والشباب- تونس وأحمد الحسني رئيس مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط- المغرب ورمضان المزداوي رئيس مهرجان مزدة السينمائي الدولي- ليبيا وحسنين الهاني رئيس مهرجان النهج السينمائي الدولي- العراق ونور الدين برابح رئيس مهرجان كردادة الأفريقي للفيلم القصير- الجزائر وكمال عويج رئيس مهرجان بانوراما للفيلم القصير- تونس وعلاء نصر رئيس مهرجان كام السينمائي الدولي- مصر وحميد الرماحي رئيس مهرجان السينما المتنقلة- العراق وكريم طريدية رئيس مهرجان الفيلم المغاربي- هولندا وقاسم اسطنبولي رئيس مهرجان صور السينمائي الدولي- لبنان كما شارك ضمن الهيئة التأسيسية كمال عبد العزيز مدير التصوير ومدير مهرجان شرم الشيخ السينمائى- مصر، والمنتج قاسم السليمي، والمخرج حميد العامري من سلطنة عمان.

وعن اهداف الاتحاد قال المخرج عبدالعزيز الصايغ بان الاتحاد يهدف الى التنسيق بين المهرجانات لتبادل الأفلام وتنسيق مواعيد إقامتها والعمل على تبادل الخبرات والمساعدة في الندوات وورش العمل والمساهمة في تطوير المهرجانات السينمائية، بما يخدم الارتقاء بالسينما العربية والعمل على تشجيع الإنتاج المشترك ونشر الفيلم وخاصة الفيلم المستقل.

يذكر أن الاتحاد هو جمعية غير ربحية، تأسس من خلال مجموعة من رؤساء المهرجانات العربية وذلك بعد اجتماعات معمقة خلال الفترة الماضية. وتضم الهيئة التأسيسية للاتحاد تسعة عشر مهرجانا سينمائيا دوليا، منها ما يقام في دول عربية وأخرى في دول أجنبية. ويرحب الاتحاد بانضمام أعضاء جدد ضمن الاحترام والالتزام بالنظام الداخلي للاتحاد.

وعلى صعيد اخر اعلن الصايغ ان التحضيرات انطلقت من اجل التحضير لاعمال الدورة الثالثة لمهرجان الكويت للسينما الجديدة والذى سيقام في يونيو من 2023.

