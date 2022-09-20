افتتاح المقر الرئيس لمجموعة قنوات «MBC» في الرياض

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احتفل نجوم الفن والإعلام العرب بافتتاح المقر الرئيسي لمجموعة قنوات MBC في الرياض، وشهد الحفل الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض عدد كبير من النجوم ومنهم الفنان ناصر القصبي وعبد الله السدحان وريم عبد الله وإلهام علي وعمرو أديب ونرمين محسن وغيرهم.

وحضر حفل التدشين وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس مجلس إدارة مجموعة MBC وليد بن إبراهيم آل إبراهيم،.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة خلال كلمته في الحفل عن سعادته بما تشهده السعودية من نهضة شاملة وتطور كبير تحت ظل القيادة الحكيمة والدعم غير المحدود لقطاعات الثقافة والإبداع والإعلام والترفيه.

وقال: نعمل بكل إصرار على أن تكون مجموعة MBC واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية العالمية، وستشهد السنوات القادمة أعمالا عالمية تستمد حكايتها من التاريخ العربي، مستلهمة شعارها من مقولة سمو ولي العهد: «طموحنا عنان السماء».

وكشف علي جابر، مدير MBC، في تصريحاته على القناة بمناسبة افتتاح المقر الرئيسي في الرياض، أن خطوة انتقال المجموعة إلى الرياض تأخرت ولكنها خطوة ضرورية لمواكبة التطورات السريعة في صناعة الإعلام بالانتقال إلى عاصمة التطور والتغير في العالم العربي،

