عبدالناصر الزاير: الحملي أقنعني بالعودة إلى مسرح الطفل

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يعود الفنان القدير عبدالناصر الزاير الى مسرح الطفل من خلال مسرحية «كشمش» والتي تجمع عدداً من النجوم ومنهم الفنان شعبان عباس وايضا كلا من محمد الحملي وشيماء سليمان وعبدالله الرميان وعدد من النجوم الشباب.

وفي تصريح للصحافة اكد الزاير ان غيابه عن الساحة كان لاسباب فنية ومنها الانشغالات الادارية من خلال عمله في مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث كان رئيسا لقسم الدوبلاج ثم مراقبا للتخطيط والبرامج حتى عام 2016 وايضا الاتجاه ناحية الاخراج والكتابة للاطفال فقد كتب واخرج مسرحية «شران وشرون» وهي من بطولة الفنان داوود حسين ومنى شداد عام 2005 كما توجه ناحية التلفزيون والكتابة للتلفزيون للاطفال فقد كتب اكثر من 180 حلقة تلفزيونية لتلفزيون دوله الكويت مسلسل الاطفال (سمسمية وسمسوم) حتى عام 2016

واما عن سر العودة الى التمثيل المسرحي للاطفال قال: جاء بطلب من الفنان محمد الحملي وبصراحة اقنعني بطريقته الفنية المعهودة بالعودة من خلال مسرح الاطفال وخصوصا ان تجربة اعادة مسرحية الرعب الفكاهية (قصر الرعب) التي قام بتأليفها واخراجها الفنان عبد العزيز المسلم قبل عقدين من الزمن قد لاقت نجاحا كبيرا على المستوى الجمهور المتعطش والعاشق بفريق عمل شاب له جمهوره الحالي.

وقال ايضا: طرح اعادة مسرحية الاطفال (كشمش) التى اخرجتها عام 1991/1992 وكتبها الكاتب الكبير بدر محارب وكانت من انتاج مسرح الابرق احمد جوهر وبطولة احمد جوهر وطارق العلي وزهرة الخرجي وشعبولا (شعبان عباس) وعلي سلطان وبدر الطيار ومنى شداد وثائر شامل وتم توثيقها للتلفزيون واخرجها للتلفزيون المخرج علي حسين وبالطبع الجمهور شاهد المسرحيه من خلال التلفزيون وانا كنت أقوم بدور ابو كشمش ويسعدني كثيرا اعادة طفولتي من خلال التمثيل في مسرحيه الاطفال (كشمش) بدور ابو كشمش مع هذه المجموعة الرائعة والمبدعة من الفنانين الذين نفخر بهم وبابداعاتهم..

