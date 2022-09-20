بايدن في كتاب العزاء: الملكة الراحلة تذكرني بوالدتي

عربيات ودوليات

عبر الرئيس الأميركي جو بايدن، والسيدة الأولى، جيل بايدن عن مشاعر الاحترام للملكة إليزابيث الثانية، حيث زار الاثنان نعشها في قاعة ويستمنستر في لندن، ووقعا على كتب العزاء في لانكستر هاوس. وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض إن الملكة تذكّره بوالدته الراحلة في أسلوبها وطريقتها التي كانت دائما تطمئن عليه بأسئلة مثل: «هل أنت بخير؟ هل هناك أي شيء يمكنني أن أفعله من أجلك؟ ماذا تحتاج؟ تأكد من أنك تفعل ما يفترض أن تفعله». ووقع بايدن رسالة مطولة في كتاب العزاء كتب فيها أن الملكة الراحلة «عاملت الجميع باحترام وكرامة، لقد تشرفنا جيل وأنا بلقائها وشعرت بدفئها، قلوبنا مع العائلة المالكة وشعب المملكة المتحدة».

