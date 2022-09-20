العالم احتشد في لندن.. وإليزابيث غادرتها

عربيات ودوليات

لندن- الوكالات: شيعت بريطانيا أمس ملكتها الراحلة إليزابيث الثانية من كنيسة وستمنستر بالعاصمة لندن، فيما شارك في مراسم التشييع نحو 500 زعيم دولي بينهم قادة عرب.

ووضع التابوت المصنوع من خشب البلوط والمغطى بالعلم الملكي مع التاج الإمبراطوري، على عربة مدفع، وتم سحبه من طرف أفراد من القوات البحرية إلى كنيسة وستمنستر.

وبعد القداس في وستمنستر، نقل نعش الملكة إلى وندسور حيث دفنت مع الأمير فيليب الذي جمعها به رباط الزواج على مدى 73 عاما. ويمثل ذلك نهاية فترة الحداد في أنحاء بريطانيا، على الرغم من أن حداد الأسرة المالكة سيستمر 7 أيام أخرى بعد التشييع. وكانت الملكة فارقت الحياة في الثامن من سبتمبر الجاري، عن عمر ناهز 96 عاما، وذلك بعد 70 عاما من توليها العرش.

وسيكون من بين ألفي شخص، تجمعوا للمشاركة في الجنازة، نحو 500 من زعماء العالم، بينهم إمبراطور اليابان ناروهيتو، ووانغ كيشان نائب رئيس الصين، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا. ولم توجه الدعوة لحضور الجنازة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية الحرب في أوكرانيا وهو ما اعتبره متحدث باسم الخارجية أنه «غير أخلاقي بشكل عميق» حسب ما أوردته قناة «سكاي نيوز» البريطانية وسيغيب أيضا عن مراسم التشييع كل من سورية وفنزويلا، وذلك بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية كاملة معهما، حسب ما أوردته رويترز.

كما لم توجه الدعوة إلى كل من أفغانستان وميانمار، بينما اكتفت كل من كوريا الشمالية وإيران ونيكاراغوا بحضور سفرائها بالمملكة المتحدة.

ونقل نعش الملكة خلال الجنازة في شوارع المدينة، حيث وضع التابوت المصنوع من خشب البلوط والمغطى بالعلم الملكي مع تاج الإمبراطورية على عربة مدفع ويقوم بسحبه أفراد من القوات البحرية من وستمنستر إلى وندسور. وأعلنت سلطات لندن قبل حوالي ثلاث ساعات من انطلاق القداس أن «جميع مناطق المشاهدة العامة كانت ممتلئة بالفعل» على جوانب الطرقات. ووجه الملك تشارلز الشكر للشعب البريطاني، ومختلف شعوب العالم، أمس على رسائل التعاطف التي قدموها بعد وفاة والدته. وقال الملك، الذي جاب المملكة المتحدة منذ وفاة والدته، في بيان «على مدى الأيام العشرة الماضية، تأثرت أنا وزوجتي بشدة برسائل التعزية والدعم العديدة التي تلقيناها من هذا البلد ومن جميع أنحاء العالم». وأضاف تشارلز الثالث «في لندن وإدنبره وهيلزبورو وكارديف، تأثرنا بدرجة لا توصف بكل من تحمل عناء المجيء والتعبير عن تقديره للجهود التي بذلتها والدتي العزيزة، الملكة الراحلة، طوال حياتها». ومضى يقول «بينما نستعد جميعا لوداعها الأخير، أردت ببساطة أن أغتنم هذه الفرصة لأقول شكرا لكل هؤلاء الأشخاص الذين لا حصر لهم والذين قدموا مثل هذا الدعم والراحة لعائلتي ولي في هذا الوقت الحزين».

وكان آلاف البريطانيين استيقظوا فجر أمس لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية بحثا عن أفضل الأماكن لمشاهدة الموكب إذ اعتبر البعض «انها جزء من التاريخ». رغم درجات الحرارة المتدنية في العاصمة البريطانية، تجمع بريطانيون قبل الساعة السابعة صباحا قرب قصر باكينغهام وكاتدرائية ويستمنستر حيث بدأت المراسم الدينية.

ومثل يوم امس وهو عطلة رسمية في المملكة المتحدة، أكبر تحد أمني لشرطة لندن في تاريخها. وتبث المراسم على شاشات ضخمة في لندن وبرمنغهام وادنبره وكولراين في إيرلندا الشمالية في سبع كاتدرائيات وأكثر من 100 صالة سينما.

