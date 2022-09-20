جنازة الأرقام القياسية تابعها نصف سكان العالم

عربيات ودوليات

رجح خبراء أن تُحطّمَ الجنازة المتلفزة للملكة إليزابيث الثانية جميعَ الأرقام القياسية، لأحداث تم بثّها سابقا في نقل مباشر حيث تابعها أكثر من أربعة مليارات شخص، حول العالم. فجنازة الملكة قد تصبح الحدث المباشر الأكثر مشاهدة في العالم على الإطلاق. وسبقتها توقعات بأن يتابع أكثر من نصف سكان العالم، الفصل الأخير من عهد الملكة، الذي ينتهي مع دفنها. إذا صحّت هذه التوقعات، فستكسُر جنازة الملكة إليزابيث الرقمَ القياسي الذي سجله النقل المباشر عالميا لحفل افتتاح أولمبياد أتلانتا، عام 1996، والذي تابعه نحو 3 مليارات و500 مليون شخص. كما سيحطم الرقم القياسي لأكثر حدث يخصّ العائلة الملكية البريطانية مشاهدة حتى اليوم، وهو جنازة الأميرة الراحلة ديانا، قبل 25 عاما، بعدما استقطبت تغطية هذا الحدث عددا هائلا من المشاهدين، بلغ نحو مليارين ونصف المليار شخص، من جميع أنحاء العالم، ومن المرتقب أيضا أن تتفوق جنازة الملكة إليزابيث في عدد المشاهدات، على سلسلة حفلات «لايف 8» الخيرية، التي أقيمت عام 2005 حول العالم، وأحرزت عدد مشاهدات بلغَ أكثر من مليارَي شخص. ويعكس هذا الاهتمام وفق متابعين، الحبّ والاحترام لحياة الملكة البريطانية الراحلة، إليزابيت الثانية.

