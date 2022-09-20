عربة المدفعية.. رفيقة الرحلة الأخيرة

عربيات ودوليات

تتمتّع عربة المدفعية التي حملت نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى كنيسة وستمنستر بتاريخ كبير. ورُفعت العربة من الخدمة الفعلية ونُقلت إلى رعاية البحرية الملكية منذ عام 1901، من أجل جنازة الملكة فيكتوريا. ثم تم استخدامها في جنازات عدة ملوك آخرين، بما في ذلك الملك إدوارد السابع والملك جورج الخامس والملك جورج السادس. كما ظهرت في جنازات ونستون تشرشل، رئيس الوزراء الأول في عهد الملكة إليزابيث، واللورد لويس مونتباتن. وتماشيا مع التقاليد، يرافق عربة المدفعية 142 عنصرًا من أفراد البحرية الملكية، وفرسان خدمة الملكة ومفارز من الحرس الملكي. 36 كيلومتراً من الحواجز أقيمت 36 كيلومترا من الحواجز في وسط لندن وحدها للسيطرة على الحشود والحفاظ على المناطق الرئيسة حول مجلسي البرلمان ودير وستمنستر وقصر باكنغهام آمنا. واصطف طابور طوله 8 كيلومترات من الناس أمام نعش الملكة في قاعة وستمنستر، وامتدت قائمة الانتظار الضخمة من مجلسي البرلمان على طول الضفة الجنوبية لنهر التايمز إلى ساوثوارك بارك، ولم يعرف بعد عدد الأشخاص الذين شاهدوا النعش على مدار أربعة أيام. 10 آلاف ضابط اعلن نائب مساعد مفوض شرطة لندن، ستيوارت كوندي، أن عملية حفظ الأمن «معقدة للغاية» وتعد الأكبر في تاريخ قوة لندن، متجاوزة أولمبياد لندن 2012 وشهدت أداء ما يصل إلى 10000 شرطي في الخدمة يوميا. ووريت إليزابيث الثانية الثرى، مساء امس في مراسم عائلية في ضريح جورج الخامس المحاذي لكنيسة قصر ويندسور حيث عاشت في السنوات الأخيرة. وسترقد إلى جانب والديها وشقيقتها ماغريت وزوجها فيليب الذي توفي في أبريل 2021، وقد دام زواجهما 73 عاما.