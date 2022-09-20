سمو ولي العهد: نستذكر الدور الرائد للملكة الراحلة في توطيد العلاقات الممتدة والخاصة مع الكويت

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عواصم - الوكالات: التقى ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قصر باكنغهام الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. حيث نقل سموه تعازي صاحب السمو أمير البلاد وشعب الكويت إلى الملك تشارلز الثالث مستذكرا سموه المكانة الخاصة التي حازت عليها الملكة الراحلة في قلب الكويت قيادة وشعبا كما عبر سموه عن صادق المواساة والشعور المتبادل في الحزن على رحيل الملكة اليزابيث مؤكدا على دورها الرائد في توطيد العلاقات الممتدة والخاصة بين البلدين والشعبين.

وعبر الملك تشارلز الثالث عن خالص شكره لسموه على صادق المشاعر وامتنانه على حضور سموه لتقديم واجب العزاء ما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.

الى ذلك أكد سفير الكويت لدى المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية بدر العوضي امس أن مشاركة ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في مراسم عزاء الملكة إليزابيث الثانية الرسمية تعكس متانة وعراقة الشراكة الاستراتيجية التاريخية بين الكويت والمملكة المتحدة. وقال العوضي في تصريح لـ«كونا»: إن الصداقة الوطيدة التي جمعت حكام الكويت مع الملكة الراحلة على مدى السبعة عقود الماضية لها شواهد عديدة زاخرة بالأمثلة التي تبين قوة الوشائج التاريخية بين الأسرتين الحاكمتين والبلدين وشعبيهما. واضاف ان سموه لمس من قرب تقدير الأسرة الحاكمة البريطانية وعلى رأسهم الملك تشارلز الثالث والحكومة البريطانية للمشاركة ممثلا لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في واجب العزاء بوفاة الملكة اليزابيث الثانية.

في غضون ذلك توافد قادة دول خليجية إلى قصر بكنغهام للتعزية بوفاة الملكة الراحلة ثم حضور جنازتها. وقالت وكالة الأنباء القطرية «قنا»: إن امير قطر الشيخ تميم بن حمدآل ثاني، وعقيلته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، حضرا مراسم الاستقبال الذي أقامه الملك تشارلز الثالث لقادة الدول والحكومات المشاركين في مراسم تشييع جثمان الملكة الأحد. وذكرت أن الشيخ تميم قدم تعازيه للملك تشارلز الثالث وللعائلة المالكة معرباً في الوقت ذاته عن تهنئته للملك باعتلاء العرش.

من جانبها قالت وكالة الأنباء العمانية: إن السلطان هيثم بن طارق زار قصر باكنغهام، لتقديم واجب العزاء. وكان السلطان هيثم وصل إلى المملكة المتحدة، يوم الجمعة الماضي، للمشاركة في تشييع الملكة الراحلة. فيما نشرت وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، أن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة قدم إلى العاهل البريطاني وأفراد العائلة المالكة وشعب وحكومة بريطانيا تعازيه بوفاة الملكة. فيما نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي مقطع فيديو للحظة وصول رئيس الوزراء الاماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد إلى القصر الملكي البريطاني لتقديم العزاء.

وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن مصادر أن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، سيكون ضمن المشاركين في الجنازة. كما نقلت الوكالة عن مصدر في وزارة الخارجية البريطانية، لم تكشف هويته، أمس الأحد، أن الأمير تركي بن محمد آل سعود سيمثل السعودية في مراسم دفن ملكة بريطانيا، وهو وزير دولة وعضو في مجلس الوزراء.

