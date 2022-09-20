رانيا العبدالله: إليزابيث الثانية ملكة العالم

عربيات ودوليات

تحدثت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عن رحيل الملكة إليزابيث وما شعرت به مع زيارتها للملكة المتحدة. وأشارت الملكة رانيا إلى أنها تلقت نصيحة من الملكة إليزابيث في السابق، مؤكدة أن الأخيرة «كانت ملكة إنكلترا لكنها أيضاً ملكة العالم رمزياً».

وقالت الملكة رانيا في مقابلة لـCNN «في المرة الأولى التي التقيت فيها بالملكة، أعتقد أنني كنت قد أمضيت بضعة أشهر فقط في دوري، وكانت حساسة جداً لحقيقة أنني كنت جديدة، وأمكنها معرفة أنني لم أكن واثقة جداً من نفسي، وقد طلبت منها النصيحة، وقد أخبرتني كم هو مهم أن تكون موجوداً دائماً وأن يكون لديك هذا الإحساس بالواجب والانضباط، والانتباه إلى التفاصيل الصغيرة. وكنت دائماً آخذ نصيحتها على محمل الجد».

وأضافت «بالنسبة لي، لقد كانت مجسدة للخدمة العامة، إنها امرأة تعهدت ببذل حياتها لخدمة الشعب، ولم تفشل أبداً في الوفاء بهذا الوعد لمدة 70 عاماً. أعتقد اليوم - لقد كانت ملكة إنكلترا لكنها أيضاً ملكة العالم رمزياً. إنها تعني شيئاً لنا جميعاً وأياً ما كنت فستشعر بإحساس ألفة وقرب منها».

